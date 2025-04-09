Приговор за переписку: казахстанец отправился в колонию на 8 лет

В Шымкенте суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы за распространение через мессенджер WhatsApp материалов экстремистского характера. Об этом 9 апреля сообщили в городской прокуратуре, передает Lada.kz
Согласно данным надзорного органа, в сентябре 2024 года житель Шымкента отправлял своей знакомой через WhatsApp материалы, содержащие:
призывы к насилию;
разъяснения идеологии запрещённой международной террористической организации «Мусульманские братья»;
пропаганду вооружённого джихада;
а также попытки вербовки для участия в террористических группировках на территории Сирии.
На основании собранных доказательств мужчина был признан виновным и осуждён по следующим статьям Уголовного кодекса РК:
Статья 256, часть 2 — Пропаганда терроризма, а равно распространение материалов указанного содержания с использованием интернет-ресурсов;
Статья 296, часть 1 — Вербовка, подготовка или вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности.
Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.
По информации прокуратуры, только в 2024 году за аналогичные преступления были осуждены 10 граждан.
В ведомстве подчеркнули, что распространение экстремистских и террористических материалов, включая через мессенджеры и соцсети, является уголовно наказуемым деянием. Санкции за такие преступления предусматривают от 5 до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
Юристы напоминают, что граждане несут полную ответственность за содержание сообщений, пересылаемых в мессенджерах и на онлайн-платформах. Даже частная переписка, содержащая запрещённый контент, может стать основанием для возбуждения уголовного дела.
Важно: В Казахстане действуют строгие законы, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом. Призывы к насилию, участие в радикальных движениях или распространение подобной информации строго преследуются по закону.
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