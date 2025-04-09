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09.04.2025, 10:08

Скандал из-за языка: что сказал блогер и почему казахстанцы извиняются перед кыргызами

Новости Казахстана 0 799

Видео с участием казахстанского блогера вызвало резонанс в соцсетях и стало причиной межнациональной дискуссии. Высказывания, в которых он поставил под сомнение языковую и культурную идентичность кыргызского народа, вызвали волну критики. В ответ на это многие пользователи из Казахстана публично извинились перед кыргызстанцами, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Что произошло

Информационный повод возник после публикации интервью с блогером, историком и археологом Нұрқожой Ерсайыном. В разговоре он высказал мнение, что современные кыргызы якобы утратили родной язык и культуру, а также переняли казахские традиции и образ жизни.

«Кыргызы говорят на казахском языке, они забыли свой язык. Юрта, одежда, ак калпак, даже еда — всё это ассимиляция с казахами», — заявил он.

По его версии, изначальные корни кыргызов следует искать в районе Енисея (ныне территория Хакасии), а их подлинная культура, как он утверждает, осталась там. Также он добавил, что нынешнее кыргызское население якобы говорит на языке казахов Великого Жуза.

Реакция пользователей: осуждение и извинения

Высказывания Ерсайына быстро разошлись в интернете и вызвали широкую негативную реакцию. В комментариях под публикациями казахстанцы активно дистанцировались от его слов и выразили солидарность с кыргызским народом.

Некоторые из самых популярных комментариев:

  • «Простите его за нас»

  • «Это его личное мнение, мы так не думаем»

  • «Казахи и кыргызы — братские народы»

  • «Кыргызстан — это как младший брат Казахстана, и мы уважаем друг друга»

Большинство комментаторов подчёркивали, что не считают сказанное отражением общей позиции казахстанцев.

Контекст и чувствительность темы

Межнациональные темы в регионе традиционно воспринимаются остро, особенно когда речь идёт о языковой и культурной идентичности. Подобные высказывания могут легко спровоцировать недопонимание, несмотря на братские отношения между народами.

Это не первый случай, когда культурные или исторические заявления вызывают споры. Ранее, например, певца Кайрата Примбердиева подвергли критике за то, что он извинился перед казахским народом за гибель Кенесары хана, что некоторые восприняли как "пропаганду" в пользу Казахстана.

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