Ждёт ли Казахстан девальвация? Ответ Нацбанка на фоне пошлин Трампа

После новостей о введении Соединёнными Штатами новых импортных пошлин под руководством Дональда Трампа в мировом экспертном сообществе заговорили о рисках роста глобальной инфляции. В Казахстане это вызвало волнения по поводу возможной девальвации тенге. Национальный банк РК прокомментировал ситуацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: baiterek.gov.kz

Что стало поводом для обеспокоенности

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых торговых пошлин в отношении ряда стран, что вызвало обеспокоенность на мировых финансовых рынках. Экономисты прогнозируют, что подобные меры могут привести к росту инфляции и валютной нестабильности в ряде государств. В Казахстане это спровоцировало обсуждение: стоит ли ожидать ослабления тенге в ближайшие месяцы?

Ответ Нацбанка: оснований для девальвации нет

На этот вопрос 9 апреля ответил первый заместитель председателя Национального банка РК Ерулан Жамаубаев, отвечая журналистам в кулуарах Мажилиса.

«Не знаю, скажите, что за эксперт — мы потом с ними пообсуждаем. Не стоит [ожидать девальвации]», — с иронией прокомментировал Жамаубаев, уверив, что оснований для резкого ослабления нацвалюты нет.

Общий фон: глобальная экономика и риски

Торговые войны, усиленные протекционистской политикой, могут оказывать давление на развивающиеся рынки, в том числе и на валюты стран, зависящих от экспорта. Тем не менее, Нацбанк РК заявляет о стабильности финансовой ситуации и готовности использовать все доступные инструменты для сглаживания внешних шоков.

В предыдущие годы Казахстан уже сталкивался с подобными вызовами — включая колебания цен на нефть, глобальные кризисы и геополитическую нестабильность. При этом регулятор продолжает придерживаться принципа плавающего обменного курса с возможностью валютных интервенций при резких колебаниях.