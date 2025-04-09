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09.04.2025, 10:33

Ждёт ли Казахстан девальвация? Ответ Нацбанка на фоне пошлин Трампа

Новости Казахстана 0 681

После новостей о введении Соединёнными Штатами новых импортных пошлин под руководством Дональда Трампа в мировом экспертном сообществе заговорили о рисках роста глобальной инфляции. В Казахстане это вызвало волнения по поводу возможной девальвации тенге. Национальный банк РК прокомментировал ситуацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: baiterek.gov.kz
Фото: baiterek.gov.kz

Что стало поводом для обеспокоенности

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых торговых пошлин в отношении ряда стран, что вызвало обеспокоенность на мировых финансовых рынках. Экономисты прогнозируют, что подобные меры могут привести к росту инфляции и валютной нестабильности в ряде государств. В Казахстане это спровоцировало обсуждение: стоит ли ожидать ослабления тенге в ближайшие месяцы?

Ответ Нацбанка: оснований для девальвации нет

На этот вопрос 9 апреля ответил первый заместитель председателя Национального банка РК Ерулан Жамаубаев, отвечая журналистам в кулуарах Мажилиса.

«Не знаю, скажите, что за эксперт — мы потом с ними пообсуждаем. Не стоит [ожидать девальвации]», — с иронией прокомментировал Жамаубаев, уверив, что оснований для резкого ослабления нацвалюты нет.

Общий фон: глобальная экономика и риски

Торговые войны, усиленные протекционистской политикой, могут оказывать давление на развивающиеся рынки, в том числе и на валюты стран, зависящих от экспорта. Тем не менее, Нацбанк РК заявляет о стабильности финансовой ситуации и готовности использовать все доступные инструменты для сглаживания внешних шоков.

В предыдущие годы Казахстан уже сталкивался с подобными вызовами — включая колебания цен на нефть, глобальные кризисы и геополитическую нестабильность. При этом регулятор продолжает придерживаться принципа плавающего обменного курса с возможностью валютных интервенций при резких колебаниях.

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