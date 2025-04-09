В Казахстане определили новые правила по НДС и открытию ИП

Правительство и депутаты Мажилиса пришли к компромиссному решению по вопросам налоговой реформы. В новом Налоговом кодексе предложено установить ставку НДС на уровне 16% и утвердить порог регистрации по этому налогу в размере 40 миллионов тенге. Об этом 9 апреля сообщил вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Выступая с докладом на пленарном заседании Мажилиса, Серик Жумангарин отметил, что после обсуждений удалось согласовать единые подходы к ключевым положениям налоговой политики.
«НДС будет равен 16 процентам. Порог по НДС – 40 миллионов тенге. Это результат компромисса, на который мы пошли вместе с депутатами», — заявил министр.
Жумангарин также отметил, что, несмотря на потенциальные налоговые потери, правительство сознательно идёт на уступки в интересах малого и среднего бизнеса:
«Мы теряем 160 тысяч потенциальных налогоплательщиков и недополучаем около 400 миллиардов тенге. Но это говорит о готовности государства слышать бизнес и находить разумные решения».
Ещё одно важное изменение касается правил регистрации индивидуальных предпринимателей. Как сообщил Жумангарин, в Казахстане ужесточат процедуру открытия новых ИП для отдельных категорий граждан:
лиц с ранее зафиксированными нарушениями налогового законодательства;
владельцев неактивных ИП, зарегистрированных ранее.
Для этих групп предпринимателей запуск нового бизнеса будет возможен только при соблюдении дополнительных условий.
Первоначально правительство предлагало значительно снизить порог обязательной регистрации по НДС — с 20 000 МРП (в 2025 году это около 78,6 миллиона тенге) до 3 800 МРП (примерно 15 миллионов тенге). Однако депутаты назвали такое снижение слишком резким.
В ходе обсуждений был предложен альтернативный вариант — установить порог на уровне 10 000 МРП, что эквивалентно 39,3 миллиона тенге. Именно эта редакция и стала основой для компромиссного решения.
Ранее рассматривалась идея ввести дифференцированную шкалу налогообложения с тремя ставками: 16%, 10% и 0% для различных секторов экономики. Однако в текущей версии проекта Налогового кодекса правительство сосредоточилось на единой ставке — 16%, которая и предлагается в качестве базовой.
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