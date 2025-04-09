В Казахстане определили новые правила по НДС и открытию ИП

Правительство и депутаты Мажилиса пришли к компромиссному решению по вопросам налоговой реформы. В новом Налоговом кодексе предложено установить ставку НДС на уровне 16% и утвердить порог регистрации по этому налогу в размере 40 миллионов тенге. Об этом 9 апреля сообщил вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Компромисс между правительством и депутатами

Выступая с докладом на пленарном заседании Мажилиса, Серик Жумангарин отметил, что после обсуждений удалось согласовать единые подходы к ключевым положениям налоговой политики.

«НДС будет равен 16 процентам. Порог по НДС – 40 миллионов тенге. Это результат компромисса, на который мы пошли вместе с депутатами», — заявил министр.

Жумангарин также отметил, что, несмотря на потенциальные налоговые потери, правительство сознательно идёт на уступки в интересах малого и среднего бизнеса:

«Мы теряем 160 тысяч потенциальных налогоплательщиков и недополучаем около 400 миллиардов тенге. Но это говорит о готовности государства слышать бизнес и находить разумные решения».

Новые ограничения при открытии ИП

Ещё одно важное изменение касается правил регистрации индивидуальных предпринимателей. Как сообщил Жумангарин, в Казахстане ужесточат процедуру открытия новых ИП для отдельных категорий граждан:

лиц с ранее зафиксированными нарушениями налогового законодательства;

владельцев неактивных ИП, зарегистрированных ранее.

Для этих групп предпринимателей запуск нового бизнеса будет возможен только при соблюдении дополнительных условий.

Что предлагалось ранее

Первоначально правительство предлагало значительно снизить порог обязательной регистрации по НДС — с 20 000 МРП (в 2025 году это около 78,6 миллиона тенге) до 3 800 МРП (примерно 15 миллионов тенге). Однако депутаты назвали такое снижение слишком резким.

В ходе обсуждений был предложен альтернативный вариант — установить порог на уровне 10 000 МРП, что эквивалентно 39,3 миллиона тенге. Именно эта редакция и стала основой для компромиссного решения.

Дифференцированная ставка НДС — пока не в приоритете

Ранее рассматривалась идея ввести дифференцированную шкалу налогообложения с тремя ставками: 16%, 10% и 0% для различных секторов экономики. Однако в текущей версии проекта Налогового кодекса правительство сосредоточилось на единой ставке — 16%, которая и предлагается в качестве базовой.