Налоговая справедливость: Миннацэкономики повышает налоги тем, кто зарабатывает больше 33 млн тенге в год

В рамках обсуждения нового Налогового кодекса вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин озвучил предложение о введении повышенной ставки подоходного налога для граждан с высоким уровнем дохода. Мера направлена на обеспечение налоговой справедливости и перераспределение доходов, сообщает Lada.kz

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Повышенный налог для состоятельных граждан

На заседании Мажилиса Серик Жумангарин сообщил, что правительство предлагает установить новую налоговую планку:

«Предлагается установить повышенную ставку — 15% — для работников, чей годовой доход превышает 8 500 МРП. Это эквивалентно 33 миллионам 422 тысячам тенге», — заявил министр.

По его словам, введение дополнительной налоговой нагрузки на более высокие доходы позволит усилить прогрессивность налоговой системы и создать механизмы для перераспределения налоговой базы.

Новые подходы к налогообложению ценных бумаг

В рамках реформы также планируется пересмотр налоговой политики в отношении доходов от финансовых инструментов. В частности, правительство предлагает:

обложить доходы по государственным ценным бумагам корпоративным подоходным налогом по ставке 10% (в настоящее время такие доходы освобождены от налогообложения);

ввести налогообложение доходов по бумагам квазигосударственных компаний, то есть компаний с государственным участием.

Исключение — бумаги «Байтирека»

При этом власти делают исключение для одного из ключевых государственных финансовых институтов — холдинга «Байтерек». Доходы от его ценных бумаг планируется освободить от налогообложения до 2030 года.