Налоговая справедливость: Миннацэкономики повышает налоги тем, кто зарабатывает больше 33 млн тенге в год

В рамках обсуждения нового Налогового кодекса вице-премьер, министр национальной экономики Серик Жумангарин озвучил предложение о введении повышенной ставки подоходного налога для граждан с высоким уровнем дохода. Мера направлена на обеспечение налоговой справедливости и перераспределение доходов, сообщает Lada.kz
На заседании Мажилиса Серик Жумангарин сообщил, что правительство предлагает установить новую налоговую планку:
«Предлагается установить повышенную ставку — 15% — для работников, чей годовой доход превышает 8 500 МРП. Это эквивалентно 33 миллионам 422 тысячам тенге», — заявил министр.
По его словам, введение дополнительной налоговой нагрузки на более высокие доходы позволит усилить прогрессивность налоговой системы и создать механизмы для перераспределения налоговой базы.
В рамках реформы также планируется пересмотр налоговой политики в отношении доходов от финансовых инструментов. В частности, правительство предлагает:
обложить доходы по государственным ценным бумагам корпоративным подоходным налогом по ставке 10% (в настоящее время такие доходы освобождены от налогообложения);
ввести налогообложение доходов по бумагам квазигосударственных компаний, то есть компаний с государственным участием.
При этом власти делают исключение для одного из ключевых государственных финансовых институтов — холдинга «Байтерек». Доходы от его ценных бумаг планируется освободить от налогообложения до 2030 года.
«Это решение позволит обеспечить ежегодный приток финансовых средств в экономику страны — порядка 10 триллионов тенге в год, а также поддержать инвестиции в инфраструктуру и реальный сектор», — подчеркнул Жумангарин.
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