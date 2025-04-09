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09.04.2025, 12:28

Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане

Новости Казахстана 0 800

Меньше налогов — больше поддержки для автовладельцев: в Казахстане планируют снизить налоговую нагрузку на владельцев машин старше 10 лет. Об этом стало известно в ходе обсуждения проекта нового Налогового кодекса в мажилисе, сообщает Lada.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Какие скидки предусмотрены?

Министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что будут введены следующие понижающие коэффициенты:

  • Автомобили старше 10 лет — налог уменьшится на 30%

  • Автомобили старше 20 лет — налог сократится на 50%

Почему вводят изменения?

Снижение налогов предусмотрено в рамках новой редакции Налогового кодекса. Власти рассчитывают таким образом поддержать граждан, не имеющих возможности купить новые авто, несмотря на потенциальные потери бюджета.

Ранее сообщалось, что государство может недополучить около 30 млрд тенге из-за этой инициативы. Однако в Миннацэкономики подчеркивают: социальная поддержка важнее.

Что дальше?

Согласно последней информации, эта норма сохранилась в проекте изменений и по-прежнему рассматривается как часть налоговой реформы. Решение направлено на облегчение финансовой нагрузки для миллионов автовладельцев по всей стране.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.
09.04.2025, 09:03
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