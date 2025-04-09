Налог на пенсионные средства казахстанцев: разъяснение от вице-министра

В Мажилисе Республики Казахстан обсудили важный вопрос, касающийся налогообложения пенсионных накоплений, которые граждане изымают сверх установленного порога достаточности. В частности, речь шла о применении индивидуального подоходного налога (ИПН) к этим средствам, сообщает Lada.kz

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Действующая норма: налог на изымаемые накопления

Сейчас по закону пенсионные средства, которые казахстанцы снимают по достижении пороговой суммы, подлежат обложению ИПН. Это касается как единовременных выплат, так и других форм получения накоплений.

Что предлагает новый Налоговый кодекс

Согласно проекту нового Налогового кодекса, в будущем предполагается отмена ИПН на все виды пенсионных выплат:

как на единовременные,

так и на те, что выплачиваются частями.

Эта инициатива вызвала логичный вопрос со стороны депутатов: как быть с теми, кто уже уплатил налог? Должны ли такие граждане рассчитывать на возврат средств?

Ответ Миннацэкономики: возврата не будет

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин дал прямой ответ на пленарном заседании Мажилиса:

«У кого есть отсрочка — они будут освобождены от уплаты ИПН. А кто уже уплатил — возврат произведён не будет».

Таким образом, освобождение от налога предусмотрено только для тех, кто ещё не расплатился по обязательствам. Тем, кто уже заплатил ИПН при снятии пенсионных средств, деньги возвращаться не будут.