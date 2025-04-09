Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли

Исследователи зафиксировали подъем земной коры и даже верхней мантии в районе высохшего Аральского моря. С 2016 по 2020 год дно бывшего водоема поднималось в среднем на 7 мм ежегодно. Эти данные, опубликованные в журнале Nature Geoscience, стали свидетельством того, как мощно человеческая деятельность способна влиять на глубинные процессы внутри планеты, сообщает Lada.kz
По словам геофизика Сильвена Барбо из Университета Южной Калифорнии, подобное воздействие на верхнюю мантию Земли — крайне редкое и значительное явление.
«Сделать что-то, что повлияет на верхнюю мантию… Это просто поразительно. Мы явно недооцениваем масштаб воздействия человека на Землю», — заявил он в интервью НаукаТВ.
Исчезновение колоссального объема воды — около 1000 кубических километров — вызвало перераспределение массы в земной коре. Это, в свою очередь, вызвало реакцию на глубинах до 190 километров, где вязкие породы мантии начали смещаться вверх, компенсируя освободившееся пространство.
Еще в середине XX века Аральское море, расположенное между Казахстаном и Узбекистаном, было четвертым по величине озером в мире, занимая около 70 000 квадратных километров. Однако масштабные ирригационные проекты, начатые в 1960-х годах, привели к интенсивному расходу воды из питающих его рек. Усугубившая ситуацию засуха практически уничтожила водоем.
К 2018 году площадь Аральского моря сократилась почти на 90%, что стало одной из крупнейших экологических катастроф современности.
Ученый Ван Тэн из Пекинского университета заинтересовался Аралом после чтения книги о его последствиях и предположил, что столь радикальное изменение массы должно было затронуть и недра Земли. Совместно с коллегами, включая Барбо, он провел спутниковый мониторинг высоты поверхности дна бывшего озера.
Полученные данные были сопоставлены с моделью строения земной коры и мантии под регионом. Результаты показали, что наблюдаемый подъем поверхности согласуется с замедленной реакцией астеносферы — горячего, вязкого слоя верхней мантии.
«Когда исчезает вес воды, кора начинает выпрямляться. Это создаёт пустоту, и породы из глубины стремятся её заполнить», — пояснил Барбо.
Профессор Роланд Бюргманн из Калифорнийского университета в Беркли отметил, что ранее аналогичные эффекты наблюдались после отступления ледников. Однако случай с Аралом может быть самым глубоким примером воздействия человеческой деятельности на внутренние процессы Земли.
Геофизик Манучехр Ширзаи из Виргинского технологического института добавил, что подъем мантии фиксировался и раньше — в результате заполнения водохранилищ или откачки подземных вод. Но масштабы высохшего Аральского моря предполагают, что здесь последствия проникли значительно глубже.
Европейское космическое агентство (ESA) недавно опубликовало новый спутниковый снимок региона, сделанный аппаратом Sentinel-2. На фото отчетливо видна трансформация некогда цветущего водоема в пыльную и безжизненную зону.
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