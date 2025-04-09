Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли

Исследователи зафиксировали подъем земной коры и даже верхней мантии в районе высохшего Аральского моря. С 2016 по 2020 год дно бывшего водоема поднималось в среднем на 7 мм ежегодно. Эти данные, опубликованные в журнале Nature Geoscience, стали свидетельством того, как мощно человеческая деятельность способна влиять на глубинные процессы внутри планеты, сообщает Lada.kz

Фото: musorniy.ru

Уникальное геофизическое явление связано с исчезновением огромного водоема

По словам геофизика Сильвена Барбо из Университета Южной Калифорнии, подобное воздействие на верхнюю мантию Земли — крайне редкое и значительное явление.

«Сделать что-то, что повлияет на верхнюю мантию… Это просто поразительно. Мы явно недооцениваем масштаб воздействия человека на Землю», — заявил он в интервью НаукаТВ.

Исчезновение колоссального объема воды — около 1000 кубических километров — вызвало перераспределение массы в земной коре. Это, в свою очередь, вызвало реакцию на глубинах до 190 километров, где вязкие породы мантии начали смещаться вверх, компенсируя освободившееся пространство.

Как высохло Аральское море: от цветущего оазиса до безжизненной пустыни

Еще в середине XX века Аральское море, расположенное между Казахстаном и Узбекистаном, было четвертым по величине озером в мире, занимая около 70 000 квадратных километров. Однако масштабные ирригационные проекты, начатые в 1960-х годах, привели к интенсивному расходу воды из питающих его рек. Усугубившая ситуацию засуха практически уничтожила водоем.

К 2018 году площадь Аральского моря сократилась почти на 90%, что стало одной из крупнейших экологических катастроф современности.

Наблюдения из космоса и моделирование: как ученые раскрыли глубинные процессы

Ученый Ван Тэн из Пекинского университета заинтересовался Аралом после чтения книги о его последствиях и предположил, что столь радикальное изменение массы должно было затронуть и недра Земли. Совместно с коллегами, включая Барбо, он провел спутниковый мониторинг высоты поверхности дна бывшего озера.

Полученные данные были сопоставлены с моделью строения земной коры и мантии под регионом. Результаты показали, что наблюдаемый подъем поверхности согласуется с замедленной реакцией астеносферы — горячего, вязкого слоя верхней мантии.

«Когда исчезает вес воды, кора начинает выпрямляться. Это создаёт пустоту, и породы из глубины стремятся её заполнить», — пояснил Барбо.

Последствия: Арал — уникальный пример антропогенного влияния на недра Земли

Профессор Роланд Бюргманн из Калифорнийского университета в Беркли отметил, что ранее аналогичные эффекты наблюдались после отступления ледников. Однако случай с Аралом может быть самым глубоким примером воздействия человеческой деятельности на внутренние процессы Земли.

Геофизик Манучехр Ширзаи из Виргинского технологического института добавил, что подъем мантии фиксировался и раньше — в результате заполнения водохранилищ или откачки подземных вод. Но масштабы высохшего Аральского моря предполагают, что здесь последствия проникли значительно глубже.

Космическое наблюдение: ESA опубликовало свежие снимки

Европейское космическое агентство (ESA) недавно опубликовало новый спутниковый снимок региона, сделанный аппаратом Sentinel-2. На фото отчетливо видна трансформация некогда цветущего водоема в пыльную и безжизненную зону.