Объявлены цены на концерт Дженнифер Лопес в Астане

В Астане в скором времени стартует продажа билетов на концерт всемирно известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Как сообщил продюсер компании «Астана концерт» Малик Хасенов в интервью телеканалу 24KZ, средняя цена билета составит порядка 88 тысяч тенге, сообщает Lada.kz
Цены на мероприятие будут варьироваться в широком диапазоне — организаторы предусмотрели 15 категорий билетов, что позволяет поклонникам выбрать наиболее подходящий вариант:
Минимальная стоимость — 40 000 тенге;
Максимальная цена — 150 000 тенге.
Таким образом, посетить концерт смогут как зрители, предпочитающие более доступные места, так и те, кто готов заплатить за VIP-зоны и близость к сцене.
Точная дата начала продаж пока не объявлена. Однако, как отметил Хасенов, информация появится в ближайшие дни. Следить за новостями и получить актуальные данные можно будет в социальных сетях компании «Астана концерт».
Грядущее выступление Дженнифер Лопес — одно из самых ожидаемых музыкальных событий года в Казахстане. Артистка известна не только своими хитами, но и яркими живыми шоу. Концерт в Астане обещает стать масштабным культурным событием для столицы и всей страны.
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