Объявлены цены на концерт Дженнифер Лопес в Астане

В Астане в скором времени стартует продажа билетов на концерт всемирно известной певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Как сообщил продюсер компании «Астана концерт» Малик Хасенов в интервью телеканалу 24KZ, средняя цена билета составит порядка 88 тысяч тенге , сообщает Lada.kz

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Стоимость билетов: от демократичных до премиальных

Цены на мероприятие будут варьироваться в широком диапазоне — организаторы предусмотрели 15 категорий билетов, что позволяет поклонникам выбрать наиболее подходящий вариант:

Минимальная стоимость — 40 000 тенге;

Максимальная цена — 150 000 тенге.

Таким образом, посетить концерт смогут как зрители, предпочитающие более доступные места, так и те, кто готов заплатить за VIP-зоны и близость к сцене.

Когда начнется продажа

Точная дата начала продаж пока не объявлена. Однако, как отметил Хасенов, информация появится в ближайшие дни. Следить за новостями и получить актуальные данные можно будет в социальных сетях компании «Астана концерт».

Дженнифер Лопес в Казахстане

Грядущее выступление Дженнифер Лопес — одно из самых ожидаемых музыкальных событий года в Казахстане. Артистка известна не только своими хитами, но и яркими живыми шоу. Концерт в Астане обещает стать масштабным культурным событием для столицы и всей страны.