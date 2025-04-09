Казахстанцы массово скупают евро: стремительный рост спроса на фоне ослабления тенге

На фоне ослабления тенге и нестабильности на валютных рынках казахстанцы начали активно скупать евро. Только за первые два месяца 2025 года объем нетто-продаж европейской валюты в стране превысил 68 млрд тенге, что уже составляет треть от всего объема за 2024 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По данным Национального банка РК, спрос на евро показывает резкий рост после трех лет спада, а обменные пункты фиксируют миллиардные объемы операций.
С января по февраль 2025 года объем нетто-продаж евро составил 68,1 млрд тенге. Это более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Для сравнения, за весь 2024 год продажи достигли 207,3 млрд тенге.
Особенно высокими были объемы в феврале — 33,1 млрд тенге. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с январем (на 5,2%), в годовом выражении рост составил свыше 50%.
В среднем, в прошлом году ежемесячные продажи евро составляли 17,3 млрд тенге. В текущем же году этот показатель стабильно превышает 33 млрд тенге в месяц — уровень, которого в 2024 году обменники достигали лишь раз.
Основной причиной роста спроса на евро стал его устойчивый рост по отношению к доллару и тенге. Пара EUR/USD в феврале достигла уровня 1,08, опровергнув прогнозы аналитиков, ожидавших ослабления евро до паритета.
Эксперты связывают укрепление европейской валюты с намерениями Евросоюза стимулировать экономику: планируется ослабление бюджетных ограничений ради инвестиций и интеграции, что повышает инвестиционную привлекательность еврозоны.
Это отразилось и на курсе евро к тенге. В марте официальный курс вырос на 4,4%, достигнув 542,08 тенге, а к 9 апреля поднялся до 566,59 тенге. В 2024 году средний курс составлял 507,86 тенге, что тоже выше показателя 2023 года. Таким образом, евро дорожает уже второй год подряд.
Наибольший объем продаж евро зафиксирован в трех крупнейших городах страны:
Астана — 24,5 млрд тенге
Алматы — 17 млрд тенге
Шымкент — 6 млрд тенге
В целом, на эти города приходится почти половина всех операций по покупке евро в стране. При этом положительная динамика наблюдается в 19 из 20 регионов. Исключением стала лишь область Улытау, где зафиксирован отрицательный объем нетто-продаж — минус 3,3 млн тенге.
По мнению экспертов, граждане активно покупают евро не только в целях диверсификации сбережений, но и как защиту от возможного обесценивания тенге.
«На фоне геополитической нестабильности и ожиданий по ослаблению тенге спрос на устойчивые валюты закономерно растет. Также свою роль играет рост деловой активности и увеличение числа поездок в Европу», — поясняет Ергазы Таубаев, старший специалист инвестиционной компании.
Дальнейшая динамика курса и спроса на евро будет зависеть от множества факторов: глобальных экономических тенденций, решений Национального банка Казахстана и политической обстановки в мире. Однако уже сегодня очевидно, что интерес к европейской валюте в стране значительно возрос, и евро вновь стал одним из ключевых инструментов валютных вложений среди казахстанцев.
Комментарии0 комментарий(ев)