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09.04.2025, 14:46

Казахстанцы массово скупают евро: стремительный рост спроса на фоне ослабления тенге

Новости Казахстана 0 765

На фоне ослабления тенге и нестабильности на валютных рынках казахстанцы начали активно скупать евро. Только за первые два месяца 2025 года объем нетто-продаж европейской валюты в стране превысил 68 млрд тенге, что уже составляет треть от всего объема за 2024 год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz. 

Фото: pexels
Фото: pexels

По данным Национального банка РК, спрос на евро показывает резкий рост после трех лет спада, а обменные пункты фиксируют миллиардные объемы операций.

Рекордные объемы: обменники отчитались о миллиардах в евро

С января по февраль 2025 года объем нетто-продаж евро составил 68,1 млрд тенге. Это более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Для сравнения, за весь 2024 год продажи достигли 207,3 млрд тенге.

Особенно высокими были объемы в феврале — 33,1 млрд тенге. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с январем (на 5,2%), в годовом выражении рост составил свыше 50%.

В среднем, в прошлом году ежемесячные продажи евро составляли 17,3 млрд тенге. В текущем же году этот показатель стабильно превышает 33 млрд тенге в месяц — уровень, которого в 2024 году обменники достигали лишь раз.

Евро против доллара: курс европейской валюты укрепляется

Основной причиной роста спроса на евро стал его устойчивый рост по отношению к доллару и тенге. Пара EUR/USD в феврале достигла уровня 1,08, опровергнув прогнозы аналитиков, ожидавших ослабления евро до паритета.

Эксперты связывают укрепление европейской валюты с намерениями Евросоюза стимулировать экономику: планируется ослабление бюджетных ограничений ради инвестиций и интеграции, что повышает инвестиционную привлекательность еврозоны.

Это отразилось и на курсе евро к тенге. В марте официальный курс вырос на 4,4%, достигнув 542,08 тенге, а к 9 апреля поднялся до 566,59 тенге. В 2024 году средний курс составлял 507,86 тенге, что тоже выше показателя 2023 года. Таким образом, евро дорожает уже второй год подряд.

Мегаполисы — лидеры по продажам

Наибольший объем продаж евро зафиксирован в трех крупнейших городах страны:

  • Астана — 24,5 млрд тенге

  • Алматы — 17 млрд тенге

  • Шымкент — 6 млрд тенге

В целом, на эти города приходится почти половина всех операций по покупке евро в стране. При этом положительная динамика наблюдается в 19 из 20 регионов. Исключением стала лишь область Улытау, где зафиксирован отрицательный объем нетто-продаж — минус 3,3 млн тенге.

Причины спроса: защита от девальвации и рост поездок в ЕС

По мнению экспертов, граждане активно покупают евро не только в целях диверсификации сбережений, но и как защиту от возможного обесценивания тенге.

«На фоне геополитической нестабильности и ожиданий по ослаблению тенге спрос на устойчивые валюты закономерно растет. Также свою роль играет рост деловой активности и увеличение числа поездок в Европу», — поясняет Ергазы Таубаев, старший специалист инвестиционной компании.

Что дальше?

Дальнейшая динамика курса и спроса на евро будет зависеть от множества факторов: глобальных экономических тенденций, решений Национального банка Казахстана и политической обстановки в мире. Однако уже сегодня очевидно, что интерес к европейской валюте в стране значительно возрос, и евро вновь стал одним из ключевых инструментов валютных вложений среди казахстанцев.

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