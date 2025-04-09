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09.04.2025, 15:24

В Казахстане меняются правила подключения к мобильной связи: биометрия обязательна

Новости Казахстана 0 3 787

Мажилис Парламента Казахстана принял законопроект, который вносит ряд важных изменений в порядок предоставления финансовых и телекоммуникационных услуг. Один из ключевых пунктов касается новых требований при заключении договоров между физическими лицами и операторами сотовой связи, сообщает Lada.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

Биометрическая идентификация станет обязательной

Согласно новым нормам, абоненты, желающие заключить договор на услуги мобильной связи, должны будут пройти биометрическую идентификацию. Об этом сообщил депутат Ерлан Стамбеков, уточнив, что соответствующие поправки были внесены в рамках рассмотрения законопроекта о развитии финансового рынка и защите прав потребителей финансовых услуг.

Биометрическая идентификация — это способ подтверждения личности с помощью уникальных характеристик, таких как отпечатки пальцев, черты лица или голос. Подобные технологии уже широко используются при доступе к устройствам, в банковских приложениях и в системах безопасности.

Нововведения в кредитовании

Закон также предусматривает ужесточение процедур при первичном получении кредита. Теперь граждане, впервые обращающиеся за займом в банк или микрофинансовую организацию, обязаны будут лично присутствовать при оформлении договора. Это требование направлено на предотвращение случаев мошенничества с использованием чужих данных.

Поддержка граждан с особыми потребностями

Для людей с ограниченными возможностями вводится возможность официального назначения доверенного лица. Это позволит им получать финансовые услуги с сопровождением, упрощая доступ к важным процессам и обеспечивая дополнительную защиту их прав.

Цель изменений — защита граждан от мошенничества

Разработчики закона подчеркивают, что новые меры направлены в первую очередь на повышение уровня безопасности и доверия в сфере финансовых и телекоммуникационных услуг. После одобрения во втором чтении документ будет направлен на рассмотрение в Сенат.

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