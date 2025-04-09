Аренда растет, вторичка бьёт рекорды: свежие данные о рынке жилья в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в марте 2025 года средняя стоимость нового жилья в Казахстане достигла 508,1 тыс. тенге за 1 кв. м, что на 5,9% выше, чем годом ранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Наибольший годовой рост цен на первичное жилье отмечен в следующих городах:
Павлодар — +18% (409,6 тыс. тенге/кв. м)
Кокшетау — +15% (332 тыс. тенге/кв. м)
Талдыкорган — +12,6% (370 тыс. тенге/кв. м)
В мегаполисах ситуация следующая:
Алматы — 601,1 тыс. тенге/кв. м (+5,9%)
Астана — 582 тыс. тенге/кв. м (+5,4%)
Шымкент — 483 тыс. тенге/кв. м (+10,9%)
Стоимость жилья на вторичном рынке выросла в среднем на 6,7%, достигнув 539,3 тыс. тенге за кв. м.
Лидеры по росту цен:
Атырау — +15,8% (482,7 тыс. тенге/кв. м)
Павлодар — +12,9% (403,9 тыс. тенге/кв. м)
Актобе — +12,7% (327,5 тыс. тенге/кв. м)
В крупных городах вторичное жилье также подорожало:
Астана — 665 тыс. тенге/кв. м (+8,4%)
Алматы — 634,7 тыс. тенге/кв. м (+7,2%)
Однако не везде наблюдается рост. В некоторых регионах зафиксировано снижение:
Усть-Каменогорск — –4,4% (373,9 тыс. тенге/кв. м)
Караганда — –1% (385,6 тыс. тенге/кв. м)
Шымкент — –0,8% (426,9 тыс. тенге/кв. м)
В среднем арендная плата в стране увеличилась на 11,6%, составив 4,5 тыс. тенге за кв. м.
Наибольшее подорожание арендного жилья зафиксировано в:
Астане — +25,4% (5 тыс. тенге/кв. м)
Талдыкоргане — +23,8% (3,3 тыс. тенге/кв. м)
Семее — +22% (3,3 тыс. тенге/кв. м)
В других городах:
Алматы — 5,4 тыс. тенге/кв. м (+6,2%)
Шымкент — 3,8 тыс. тенге/кв. м (+14%)
Исключением стал Қонаев, где зафиксировано незначительное снижение арендных ставок — на 0,5% (до 3,5 тыс. тенге за кв. м).
По сравнению с февралем 2025 года:
Первичное жилье подорожало на 0,6%
Вторичное жилье — сразу на 1,4%
Аренда, напротив, немного снизилась — на 1%
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