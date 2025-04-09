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09.04.2025, 16:07

Аренда растет, вторичка бьёт рекорды: свежие данные о рынке жилья в Казахстане

Новости Казахстана 0 624

По данным Бюро национальной статистики, в марте 2025 года средняя стоимость нового жилья в Казахстане достигла 508,1 тыс. тенге за 1 кв. м, что на 5,9% выше, чем годом ранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Наибольший годовой рост цен на первичное жилье отмечен в следующих городах:

  • Павлодар — +18% (409,6 тыс. тенге/кв. м)

  • Кокшетау — +15% (332 тыс. тенге/кв. м)

  • Талдыкорган — +12,6% (370 тыс. тенге/кв. м)

В мегаполисах ситуация следующая:

  • Алматы — 601,1 тыс. тенге/кв. м (+5,9%)

  • Астана — 582 тыс. тенге/кв. м (+5,4%)

  • Шымкент — 483 тыс. тенге/кв. м (+10,9%)

Вторичный рынок: заметное подорожание

Стоимость жилья на вторичном рынке выросла в среднем на 6,7%, достигнув 539,3 тыс. тенге за кв. м.

Лидеры по росту цен:

  • Атырау — +15,8% (482,7 тыс. тенге/кв. м)

  • Павлодар — +12,9% (403,9 тыс. тенге/кв. м)

  • Актобе — +12,7% (327,5 тыс. тенге/кв. м)

В крупных городах вторичное жилье также подорожало:

  • Астана — 665 тыс. тенге/кв. м (+8,4%)

  • Алматы — 634,7 тыс. тенге/кв. м (+7,2%)

Однако не везде наблюдается рост. В некоторых регионах зафиксировано снижение:

  • Усть-Каменогорск — –4,4% (373,9 тыс. тенге/кв. м)

  • Караганда — –1% (385,6 тыс. тенге/кв. м)

  • Шымкент — –0,8% (426,9 тыс. тенге/кв. м)

Аренда: рост на 11,6% за год

В среднем арендная плата в стране увеличилась на 11,6%, составив 4,5 тыс. тенге за кв. м.

Наибольшее подорожание арендного жилья зафиксировано в:

  • Астане — +25,4% (5 тыс. тенге/кв. м)

  • Талдыкоргане — +23,8% (3,3 тыс. тенге/кв. м)

  • Семее — +22% (3,3 тыс. тенге/кв. м)

В других городах:

  • Алматы — 5,4 тыс. тенге/кв. м (+6,2%)

  • Шымкент — 3,8 тыс. тенге/кв. м (+14%)

Исключением стал Қонаев, где зафиксировано незначительное снижение арендных ставок — на 0,5% (до 3,5 тыс. тенге за кв. м).

Цены за март: тенденция сохраняется

По сравнению с февралем 2025 года:

  • Первичное жилье подорожало на 0,6%

  • Вторичное жилье — сразу на 1,4%

  • Аренда, напротив, немного снизилась — на 1%

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