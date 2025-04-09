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09.04.2025, 16:54

В Казахстане готовят новую волну сокращений госслужащих

Новости Казахстана 0 426

В Казахстане готовится масштабная оптимизация в госсекторе. Власти намерены сократить численность чиновников и пересмотреть расходы на квазигосударственные структуры. Об этом сообщил министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Оптимизация расходов: что планируется?

По словам Жумангарина, под эгидой администрации президента создана рабочая группа, задачей которой является снижение издержек в различных сферах. Министр возглавляет одну из подгрупп этой структуры.

"Мы подготовили ряд предложений, которые в скором времени будут согласованы и запущены в работу. Основное внимание уделяется сокращению персонала в подведомственных организациях", – подчеркнул он.

В рамках оптимизации уже запланированы следующие меры:

  • мораторий на расширение штатной численности;

  • запрет на строительство новых административных объектов;

  • пересмотр текущих расходов организаций квазигоссектора.

Резкая критика от депутатов

Депутат мажилиса Азат Перуашев призвал не ограничиваться мерами по увеличению налогов, а также более активно сокращать неэффективные траты госорганов.

"Во всем мире идут на сокращение расходов, особенно на содержание чиновников. Даже США закрыли USAID – агентство, которое десятилетиями проводило внешнюю политику. В Великобритании недавно объявили о закрытии 300 правительственных агентств и увольнении тысяч сотрудников", – отметил он.

Перуашев также раскритиковал действия (или, скорее, бездействие) казахстанского правительства в части выполнения ранее озвученных инициатив:

  • Ни одно ведомство или дочерняя структура при министерствах, акиматах или нацкомпаниях не было ликвидировано;

  • Из обещанных президентом 25% сокращения штата чиновников не реализовано ни одно.

«Весна снова пришла неожиданно»

Депутат с иронией отметил, что несмотря на признаки надвигающегося глобального кризиса, госаппарат страны, похоже, вновь оказался не готов к вызовам:

"Мир на пороге нового глобального кризиса, но казахстанские чиновники, как и каждую весну, встречают его неожиданно", – подытожил он.

"Ак жол" – против нового Налогового кодекса

Фракция "Ак жол", в которую входит Азат Перуашев, проголосовала против проекта нового Налогового кодекса. Однако, несмотря на это, мажилис принял документ в первом чтении.

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