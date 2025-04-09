Казахстан вводит налог на ипотеку: что это значит для заемщиков

В Казахстане ожидается серьёзное изменение условий ипотечного кредитования. Правительство объявило о введении 25% налога на ипотечные кредиты, что, по прогнозам, приведёт к росту ставок и повлияет на поведение как банков, так и заемщиков. О последствиях нововведения рассказал министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, сообщает Lada.kz

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Почему ипотека станет дороже

Согласно заявлению Жумангарина, новые налоговые изменения неизбежно отразятся на стоимости ипотеки. Он подчеркнул: банки, скорее всего, переложат налоговую нагрузку на заемщиков, что приведёт к увеличению процентных ставок.

«Банк переложит эти проценты на ипотеку», — заявил министр.

Однако, по его словам, реакция потребителей станет ключевым фактором: согласятся ли казахстанцы оформлять кредиты по более высоким ставкам — вопрос открытый.

Эластичный рынок: есть ли альтернатива?

Министр отметил, что ипотечный рынок в стране остаётся эластичным, а значит, заемщики могут сравнивать предложения разных банков и выбирать наиболее выгодные.

— Если один банк поднимет ставку до 25%, другой может ограничиться увеличением лишь на 3%, чтобы сохранить клиентов, — пояснил Жумангарин.

Государственные ипотечные программы, в частности предложения Отбасы банка, могут остаться более доступными на фоне ужесточения условий в коммерческом секторе.

Где налог ударит сильнее всего

Не все сегменты ипотечного рынка одинаково чувствительны к изменению условий. По словам министра, существуют так называемые неэластичные рынки, где потребители не имеют широкого выбора.

«В таких сегментах перераспределение налогов не играет большой роли — люди всё равно вынуждены брать ипотеку на предложенных условиях», — подчеркнул Жумангарин.

Это означает, что определённые категории граждан — например, жители отдалённых регионов или нуждающиеся в срочном улучшении жилищных условий — окажутся в более уязвимом положении.

Что делать заемщикам

В условиях грядущего роста ставок эксперты рекомендуют действовать осознанно и с оглядкой на долгосрочные перспективы. Вот несколько рекомендаций, которые помогут адаптироваться к новым реалиям:

1. Сравнивайте предложения банков

Изучайте программы не только коммерческих, но и государственных банков. Особенно стоит обратить внимание на Отбасы банк, где могут сохраняться льготные условия.

2. Выбирайте фиксированную ставку

Если вы планируете взять ипотеку, рассмотрите варианты с фиксированной ставкой — это защитит от дальнейшего роста процентных платежей.

3. Пересмотрите семейный бюджет

Убедитесь, что ваш доход позволяет покрыть потенциальное повышение ежемесячных выплат. Желательно иметь финансовую «подушку» на случай непредвиденных расходов.

4. Подумайте о рефинансировании

Если у вас уже есть ипотека, узнайте, можно ли переоформить её на более выгодных условиях. Иногда это позволяет существенно снизить переплату.

5. Будьте гибкими

Рассмотрите возможность досрочного погашения части кредита или увеличения первоначального взноса, чтобы уменьшить долговую нагрузку.

6. Следите за новостями

Изменения в налоговой и финансовой политике могут продолжиться. Важно быть в курсе и при необходимости консультироваться с финансовыми специалистами.