История со счастливым концом: казахстанке вернули украденные 46 миллионов

69-летняя жительница Шымкента стала жертвой дистанционного мошенничества и лишилась крупной суммы — 46 миллионов тенге. Женщина оставила пакет с деньгами на лавочке, поверив злоумышленникам, которые действовали под видом сотрудников различных организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК .

Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Хитрая схема: звонки от «сотовой компании» и «полиции»

Сначала пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что срок действия её SIM-карты истек, и для продолжения обслуживания необходимо подтвердить личность. Женщина продиктовала код из полученного SMS, не подозревая, что передает доступ к своим банковским данным.

Спустя несколько минут последовал второй звонок — уже от якобы представителя правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что предыдущий звонок был попыткой мошенничества и на её счете уже зафиксированы подозрительные операции.

Паника и передача денег «в надежные руки»

Испугавшись за свои сбережения, женщина строго следовала указаниям «полицейского». Она сняла со своего счета все деньги и передала их — как ей казалось — на временное хранение. Пакет с наличными был оставлен на лавочке, откуда его вскоре забрали мошенники.

Как раскрыли преступление

По информации МВД РК, в феврале текущего года в рамках оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud сотрудники киберполиции провели расследование и задержали двух мужчин, подозреваемых в обмане пенсионерки.

Суд признал их виновными и приговорил каждого к пяти годам ограничения свободы.

Ущерб возмещен

Благодаря оперативной работе полицейских и следственных органов, потерпевшей удалось полностью вернуть утраченные 46 миллионов тенге.