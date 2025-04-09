История со счастливым концом: казахстанке вернули украденные 46 миллионов

69-летняя жительница Шымкента стала жертвой дистанционного мошенничества и лишилась крупной суммы — 46 миллионов тенге. Женщина оставила пакет с деньгами на лавочке, поверив злоумышленникам, которые действовали под видом сотрудников различных организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД РК.
Сначала пенсионерке позвонил человек, представившийся сотрудником мобильного оператора. Он сообщил, что срок действия её SIM-карты истек, и для продолжения обслуживания необходимо подтвердить личность. Женщина продиктовала код из полученного SMS, не подозревая, что передает доступ к своим банковским данным.
Спустя несколько минут последовал второй звонок — уже от якобы представителя правоохранительных органов. Мужчина сообщил, что предыдущий звонок был попыткой мошенничества и на её счете уже зафиксированы подозрительные операции.
Испугавшись за свои сбережения, женщина строго следовала указаниям «полицейского». Она сняла со своего счета все деньги и передала их — как ей казалось — на временное хранение. Пакет с наличными был оставлен на лавочке, откуда его вскоре забрали мошенники.
По информации МВД РК, в феврале текущего года в рамках оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud сотрудники киберполиции провели расследование и задержали двух мужчин, подозреваемых в обмане пенсионерки.
Суд признал их виновными и приговорил каждого к пяти годам ограничения свободы.
Благодаря оперативной работе полицейских и следственных органов, потерпевшей удалось полностью вернуть утраченные 46 миллионов тенге.
Комментарии0 комментарий(ев)