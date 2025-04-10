Гражданство по выбору: сколько казахстанцев отказались от паспорта РК в пользу России

Министерство внутренних дел Казахстана обнародовало свежую статистику по числу граждан, добровольно отказавшихся от гражданства Республики Казахстан. Как оказалось, подавляющее большинство из них выбрали Россию в качестве нового гражданства, сообщает Lada.kz

polisia.kz

Нарушения закона о двойном гражданстве

По данным официального портала polisia.kz, в области Абай в 2025 году были выявлены восемь случаев незаконного двойного гражданства. Все эти граждане были привлечены к административной ответственности.

В МВД напомнили, что в соответствии с казахстанским законодательством, гражданин, принявший гражданство другой страны, обязан в течение 30 дней уведомить об этом консульство Казахстана или органы внутренних дел. В противном случае наступает ответственность за нарушение норм закона.

Основное направление — Россия

С начала текущего года в Казахстане было подано 179 заявлений об утрате гражданства. Из них:

175 человек отказались от казахстанского паспорта в пользу гражданства Российской Федерации ;

По одному заявлению — в пользу гражданства Турции, США, Кыргызстана и Чехии.

Таким образом, Россия остаётся наиболее популярным направлением среди тех, кто принимает решение сменить гражданство.

Пример из практики: штраф за сокрытие гражданства США

Ранее в Павлодаре один из жителей был оштрафован на 800 тысяч тенге за сокрытие наличия гражданства США. Этот случай стал напоминанием о серьёзности ответственности за двойное гражданство, которое запрещено в Казахстане.