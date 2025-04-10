Токаев провел экстренное совещание из-за кризиса на мировых рынках

На фоне стремительного ухудшения ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел срочное совещание с руководством правительства и ключевыми экономическими ведомствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Встреча прошла при участии премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и других высокопоставленных должностных лиц. Поводом стали резкие колебания на международных рынках, включая:
обвал цен на энергоносители;
снижение стоимости ключевых экспортных товаров;
последствия международных тарифных конфликтов.
В ходе совещания глава государства поручил оперативно завершить разработку плана действий для стабилизации экономики. Документ должен включать меры со стороны:
правительства Казахстана;
местных исполнительных органов.
Основная цель — сохранить темпы экономического роста и обеспечить приток инвестиций, несмотря на неблагоприятные внешние условия.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что курс на стратегическое развитие страны будет сохранен. В числе ключевых направлений:
реализация масштабных инфраструктурных проектов;
цифровизация экономики и развитие ИИ-технологий;
модернизация сельского хозяйства;
укрепление транспортно-логистического потенциала страны.
Как сообщили в Акорде, на следующей неделе планируется проведение отдельного совещания под председательством президента, посвященного дальнейшим шагам в условиях глобального экономического давления.
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