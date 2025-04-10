Токаев провел экстренное совещание из-за кризиса на мировых рынках

На фоне стремительного ухудшения ситуации на мировых финансовых и сырьевых рынках президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел срочное совещание с руководством правительства и ключевыми экономическими ведомствами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: Акорда

Причина совещания — глобальные экономические потрясения

Встреча прошла при участии премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и других высокопоставленных должностных лиц. Поводом стали резкие колебания на международных рынках, включая:

обвал цен на энергоносители;

снижение стоимости ключевых экспортных товаров;

последствия международных тарифных конфликтов.

Антикризисный план — в кратчайшие сроки

В ходе совещания глава государства поручил оперативно завершить разработку плана действий для стабилизации экономики. Документ должен включать меры со стороны:

правительства Казахстана;

местных исполнительных органов.

Основная цель — сохранить темпы экономического роста и обеспечить приток инвестиций, несмотря на неблагоприятные внешние условия.

Приоритеты развития остаются неизменными

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что курс на стратегическое развитие страны будет сохранен. В числе ключевых направлений:

реализация масштабных инфраструктурных проектов;

цифровизация экономики и развитие ИИ-технологий;

модернизация сельского хозяйства;

укрепление транспортно-логистического потенциала страны.

Ожидается новое совещание

Как сообщили в Акорде, на следующей неделе планируется проведение отдельного совещания под председательством президента, посвященного дальнейшим шагам в условиях глобального экономического давления.