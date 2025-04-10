Кредиты не для всех: казахстанцам до 21 и старше 55 понадобятся дополнительные разрешения

Согласно новым поправкам в законодательство о развитии финансового рынка, в Казахстане вводится ряд ограничений и дополнительных условий при оформлении потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Парламент.
Среди ключевых изменений — обязательный 24-часовой «период охлаждения». Это означает, что между моментом подачи заявки и фактической выдачей займа должно пройти не менее суток. Мера направлена на защиту граждан от импульсивных финансовых решений.
Также вводится требование обязательного личного визита в отделение банка или микрофинансовой организации для тех, кто впервые оформляет кредит. Это позволит убедиться в личности заемщика и снизить риски мошенничества.
Теперь получение беззалогового потребительского кредита станет возможным для следующих категорий граждан только при наличии официального согласия, оформленного через портал электронного правительства:
граждане младше 21 года;
граждане старше 55 лет.
Данная норма будет детализирована в подзаконных актах.
Еще одно важное изменение касается военнослужащих, проходящих срочную службу: им запрещено оформлять кредиты и микрозаймы на весь срок прохождения службы. Это решение принято в целях предотвращения финансовой нагрузки на молодых людей, находящихся в армии.
Финансовым организациям предоставляются расширенные основания для списания мошеннических займов. В случае подтвержденного факта мошенничества такие кредиты смогут быть аннулированы.
Кроме того, банки теперь смогут приостанавливать расходные операции по счетам, если при проверке транзакций будут выявлены признаки мошенничества.
Национальный банк Казахстана получил право вводить специальные ограничения на порядок и условия предоставления платежных услуг финансовыми организациями во время действия режима чрезвычайного происшествия.
В рамках обновлений АО «Отбасы банк» наделяется правом выдачи образовательных кредитов в рамках Государственной образовательной накопительной системы. Это позволит расширить доступ молодежи к качественному образованию с помощью целевых займов.
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