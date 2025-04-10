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09.04.2025, 20:33

Кредиты не для всех: казахстанцам до 21 и старше 55 понадобятся дополнительные разрешения

Новости Казахстана 0 597

Согласно новым поправкам в законодательство о развитии финансового рынка, в Казахстане вводится ряд ограничений и дополнительных условий при оформлении потребительских беззалоговых онлайн-кредитов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал Парламент.

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС
Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Нововведения при оформлении онлайн-кредитов

Среди ключевых изменений — обязательный 24-часовой «период охлаждения». Это означает, что между моментом подачи заявки и фактической выдачей займа должно пройти не менее суток. Мера направлена на защиту граждан от импульсивных финансовых решений.

Также вводится требование обязательного личного визита в отделение банка или микрофинансовой организации для тех, кто впервые оформляет кредит. Это позволит убедиться в личности заемщика и снизить риски мошенничества.

Возрастные ограничения: кому понадобится согласие

Теперь получение беззалогового потребительского кредита станет возможным для следующих категорий граждан только при наличии официального согласия, оформленного через портал электронного правительства:

  • граждане младше 21 года;

  • граждане старше 55 лет.

Данная норма будет детализирована в подзаконных актах.

Кредиты срочникам — под запретом

Еще одно важное изменение касается военнослужащих, проходящих срочную службу: им запрещено оформлять кредиты и микрозаймы на весь срок прохождения службы. Это решение принято в целях предотвращения финансовой нагрузки на молодых людей, находящихся в армии.

Больше полномочий в борьбе с мошенничеством

Финансовым организациям предоставляются расширенные основания для списания мошеннических займов. В случае подтвержденного факта мошенничества такие кредиты смогут быть аннулированы.

Кроме того, банки теперь смогут приостанавливать расходные операции по счетам, если при проверке транзакций будут выявлены признаки мошенничества.

Введение ограничений в чрезвычайных ситуациях

Национальный банк Казахстана получил право вводить специальные ограничения на порядок и условия предоставления платежных услуг финансовыми организациями во время действия режима чрезвычайного происшествия.

Образовательные кредиты от «Отбасы банка»

В рамках обновлений АО «Отбасы банк» наделяется правом выдачи образовательных кредитов в рамках Государственной образовательной накопительной системы. Это позволит расширить доступ молодежи к качественному образованию с помощью целевых займов.

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