22 года тюрьмы: оглашён приговор по делу о жестоком убийстве охранника ЖК в Алматы

В Алматы завершилось судебное разбирательство по громкому уголовному делу, связанному с резонансным убийством охранника жилого комплекса. Подсудимый также обвинялся в нарушении неприкосновенности частной жизни. Приговор был оглашён в Специализированном межрайонном уголовном суде города Алматы, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу горсуда .

Кадр из видео

Заседание проходило в закрытом режиме в связи с характером дела, включающим сведения интимного характера.

Эпизод первый: месть бывшей подруге

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый, узнав, что его подруга решила прекратить отношения, из чувства мести распространил среди общих знакомых интимные фото- и видеоматериалы с её участием через мессенджер WhatsApp. Эти действия были квалифицированы как распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну (статья 147, часть 5 УК РК).

Эпизод второй: убийство охранника в паркинге

Второй и самый трагичный эпизод произошел в марте 2024 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с охранником жилого комплекса. Конфликт начался с драки, после чего обвиняемый попытался покинуть паркинг на автомобиле. Охранник преградил выезд, закрыв ворота и шлагбаум.

«Подсудимый снес ворота, шлагбаум и стойку, сбил охранника с ног, а затем, не останавливаясь, переехал его автомобилем. После этого он вышел из машины и несколько раз ударил уже лежащего мужчину руками и ногами. Пострадавший был доставлен в больницу, где позже скончался от полученных травм», — говорится в сообщении суда.

Позиция обвиняемого и ход суда

На суде обвиняемый признал вину частично. Он отрицал факт распространения личных данных бывшей подруги, а также заявил, что не желал смерти охраннику. Тем не менее, суд не нашёл смягчающих обстоятельств, а отягчающим фактором признал факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурор и потерпевшая сторона настаивали на назначении наказания в виде лишения свободы.

Приговор суда

Суд признал подсудимого виновным по двум статьям Уголовного кодекса:

по п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство, совершённое с особой жестокостью») — 19 лет лишения свободы;

по ч. 5 ст. 147 УК РК («Нарушение неприкосновенности частной жизни») — 4 года лишения свободы.

Путем частичного сложения наказаний подсудимому назначено 22 года тюрьмы. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны взыскано:

20 миллионов тенге — в качестве компенсации морального вреда за убийство;

4 миллиона тенге — за нарушение права на частную жизнь.

Контекст: кто был обвиняемым

Ранее сообщалось, что трагедия вызвала широкий общественный резонанс. Погибший охранник, по словам жителей ЖК, был отзывчивым и добросовестным человеком. Он препятствовал выезду обвиняемого по просьбе родителей последнего. По неофициальной информации, фигурантом дела является сын бывшего депутата.