18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.18
570.66
6.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.04.2025, 07:03

Сирийский Telegram-след: казахстанка получила 7 лет за пропаганду терроризма

Новости Казахстана 0 495

Жительница Казахстана получила реальный срок за распространение радикальных материалов из-за рубежа. Женщина вела переписку через мессенджер Telegram, находясь на территории Сирии, и передавала родственнику информацию, содержащую признаки пропаганды терроризма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Пропаганда под вымышленным именем

По данным суда Улытауской области, подсудимая "Б." с 2017 по 2018 год находилась в Сирийской Арабской Республике. Через мобильный телефон, на котором хранились экстремистские материалы, она вела переписку с близким родственником, проживающим в городе Сатпаев. Общение происходило в Telegram под фейковым аккаунтом.

Женщина систематически пересылала религиозные материалы радикального содержания, в которых были выявлены признаки террористической пропаганды.

Приговор суда и дальнейшая судьба детей

Жезказганский городской суд признал женщину виновной по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или телекоммуникационных сетей». Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Подсудимая полностью признала вину и выразила раскаяние. Ее несовершеннолетние дети временно переданы органам опеки и попечительства для дальнейшего решения вопроса об установлении опеки.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним

Недавно в Шымкенте был вынесен приговор мужчине, также занимавшемуся распространением террористической идеологии через мессенджер. Он не только распространял радикальный контент, но и пытался вербовать новых участников.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.