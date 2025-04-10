Сирийский Telegram-след: казахстанка получила 7 лет за пропаганду терроризма

Жительница Казахстана получила реальный срок за распространение радикальных материалов из-за рубежа. Женщина вела переписку через мессенджер Telegram, находясь на территории Сирии, и передавала родственнику информацию, содержащую признаки пропаганды терроризма, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Пропаганда под вымышленным именем

По данным суда Улытауской области, подсудимая "Б." с 2017 по 2018 год находилась в Сирийской Арабской Республике. Через мобильный телефон, на котором хранились экстремистские материалы, она вела переписку с близким родственником, проживающим в городе Сатпаев. Общение происходило в Telegram под фейковым аккаунтом.

Женщина систематически пересылала религиозные материалы радикального содержания, в которых были выявлены признаки террористической пропаганды.

Приговор суда и дальнейшая судьба детей

Жезказганский городской суд признал женщину виновной по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или телекоммуникационных сетей». Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы.

Подсудимая полностью признала вину и выразила раскаяние. Ее несовершеннолетние дети временно переданы органам опеки и попечительства для дальнейшего решения вопроса об установлении опеки.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним

Недавно в Шымкенте был вынесен приговор мужчине, также занимавшемуся распространением террористической идеологии через мессенджер. Он не только распространял радикальный контент, но и пытался вербовать новых участников.