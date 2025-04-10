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10.04.2025, 08:10

Казахстан выставляет на аукцион 50 месторождений золота и редких металлов

Новости Казахстана 0 1 469

Уже в июне 2025 года на Единой платформе недропользования Казахстана пройдет электронный аукцион, в рамках которого будет представлено 50 месторождений полезных ископаемых. Об этом сообщил телеканал "Астана", ссылаясь на заявления представителей Министерства промышленности и строительства на 15-м горно-геологическом форуме MINEX, передает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Какие месторождения будут доступны

На аукцион будут выставлены участки с подтверждёнными запасами:

  • золота,

  • меди,

  • угля,

  • редких и полиметаллов.

Все объекты предполагаются для добычи, а лицензии на разработку будут выдаваться сроком до 25 лет. Компании, победившие в торгах, должны будут составить и утвердить план горных работ с чёткими сроками освоения месторождений.

"Это месторождения, где есть балансовые запасы. Мы будем выставлять их на добычу. Вся информация будет опубликована на Единой платформе недропользования", — пояснил Алмас Кушумов, директор департамента недропользования Минпромышленности РК.

Интерес со стороны иностранных инвесторов

Уже на этапе подготовки к торгам интерес к месторождениям проявили компании из США, стран Евросоюза и Китая. Электронный формат участия позволяет инвесторам подавать документы онлайн и оперативно включаться в процесс.

Аукционы как инструмент привлечения инвестиций

По мнению экспертов, такие аукционы существенно повышают инвестиционную привлекательность Казахстана, особенно в сфере добычи твердых полезных ископаемых. Некоторые перспективные участки ранее не выставлялись, так как не были должным образом оформлены и поставлены на государственный учет.

"В 2024 году впервые были поставлены на учет 23 новых месторождения. Прирост запасов золота составил 20 тонн — это серьёзный результат", — добавил Кушумов.

Ранее в теме

  • В апреле 2024 года сообщалось о планах выставить на аукцион более 80 резервных месторождений.

  • В августе 2023 года в государственный фонд были возвращены участки с запасами золота, меди, углеводородов, железа, угля и других ресурсов. Эти активы также планировались к передаче новым инвесторам через открытые торги.

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