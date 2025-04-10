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10.04.2025, 08:33

Сергей Лавров прибыл в Алматы

Новости Казахстана 0 831

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Алматы, где примет участие сразу в двух важных международных мероприятиях. Информацию об этом распространило Генеральное консульство РФ в Казахстане, сообщает Lada.kz

Фото: t.me/gcrfа
Фото: t.me/gcrfа

Повестка визита

Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в:

  • заседании Совета министров иностранных дел СНГ;

  • восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии.

Ожидается, что в рамках мероприятий стороны обсудят широкий спектр актуальных тем, касающихся сотрудничества на региональном уровне.

Основные вопросы на повестке

По данным МИД РФ, встреча будет посвящена следующим вопросам:

  • взаимодействие между государствами СНГ и странами Центральной Азии;

  • укрепление культурно-гуманитарных связей;

  • меры по усилению приграничной безопасности;

  • подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдёт в 2025 году.

Комментарий официального представителя МИД РФ

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ключевой темой обсуждения станет подготовка к памятным мероприятиям в честь юбилея Победы, а также развитие сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

«Особое внимание, как ожидается, будет уделено подготовке к празднованию в государствах-участниках Содружества 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и другим вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, а также тематике укрепления пограничной безопасности», — подчеркнула Захарова.

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