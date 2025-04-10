Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Алматы, где примет участие сразу в двух важных международных мероприятиях. Информацию об этом распространило Генеральное консульство РФ в Казахстане, сообщает Lada.kz
Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в:
заседании Совета министров иностранных дел СНГ;
восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии.
Ожидается, что в рамках мероприятий стороны обсудят широкий спектр актуальных тем, касающихся сотрудничества на региональном уровне.
По данным МИД РФ, встреча будет посвящена следующим вопросам:
взаимодействие между государствами СНГ и странами Центральной Азии;
укрепление культурно-гуманитарных связей;
меры по усилению приграничной безопасности;
подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдёт в 2025 году.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ключевой темой обсуждения станет подготовка к памятным мероприятиям в честь юбилея Победы, а также развитие сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.
«Особое внимание, как ожидается, будет уделено подготовке к празднованию в государствах-участниках Содружества 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и другим вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества, а также тематике укрепления пограничной безопасности», — подчеркнула Захарова.
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