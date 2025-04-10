Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Алматы, где примет участие сразу в двух важных международных мероприятиях. Информацию об этом распространило Генеральное консульство РФ в Казахстане, сообщает Lada.kz

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Повестка визита

Сергей Лавров прибыл в Казахстан для участия в:

заседании Совета министров иностранных дел СНГ ;

восьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии.

Ожидается, что в рамках мероприятий стороны обсудят широкий спектр актуальных тем, касающихся сотрудничества на региональном уровне.

Основные вопросы на повестке

По данным МИД РФ, встреча будет посвящена следующим вопросам:

взаимодействие между государствами СНГ и странами Центральной Азии;

укрепление культурно-гуманитарных связей;

меры по усилению приграничной безопасности;

подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое пройдёт в 2025 году.

Комментарий официального представителя МИД РФ

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что ключевой темой обсуждения станет подготовка к памятным мероприятиям в честь юбилея Победы, а также развитие сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.