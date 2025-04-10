Какие выплаты положены казахстанцам при потере работы

Граждане Казахстана, оказавшиеся без работы, могут рассчитывать на социальные выплаты от государства. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения, отметив, что выплаты предоставляются за счёт Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Lada.kz

Фото: gov.kz

Сколько казахстанцев получают помощь

По состоянию на 1 апреля 2025 года, количество получателей пособия по безработице составило:

более 156 тысяч человек ;

из них 83,9 тысячи получили выплаты впервые в этом году.

Общая сумма помощи, выплаченной в 2025 году, достигла 30,2 млрд тенге.

Для сравнения: на 1 марта выплаты получали 134,8 тыс. человек, а их суммарный объём составлял 19,8 млрд тенге.

Условия получения выплат

Согласно действующему законодательству, социальные выплаты назначаются на срок от 1 до 6 месяцев. Длительность зависит от:

стажа участия в системе обязательного социального страхования;

размера дохода за последние два года.

Размер выплаты может составлять до 45% от утраченного дохода. Причина увольнения не влияет на право получения пособия — поддержка предоставляется всем безработным, вставшим на учёт.

Как подать заявку онлайн: пошаговая инструкция

Для получения выплаты необходимо пройти регистрацию в качестве безработного. Это можно сделать дистанционно через портал eGov.kz или электронную биржу труда enbek.kz. Алгоритм подачи заявления следующий:

Авторизоваться на портале eGov.kz с помощью ЭЦП. Перейти в раздел «Трудоустройство и занятость» и выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу». Заполнить анкету и подписать заявку. В течение одного дня карьерный центр (КЦ) предложит доступные вакансии. Если подходящей работы не найдётся, через три рабочих дня будет присвоен официальный статус безработного. При необходимости сотрудники КЦ свяжутся для уточнения информации.

Проактивное назначение выплат

Если человек зарегистрирован как безработный, система МТСЗН направит ему SMS-сообщение с запросом на согласие на получение выплаты. Чтобы воспользоваться этим форматом:

нужно подтвердить согласие, ответив на SMS;

выплата будет назначена автоматически — без дополнительного заявления.

Для чего предусмотрена помощь

В Министерстве подчёркивают, что социальная выплата из ГФСС направлена на временную поддержку гражданина в период поиска новой работы. Это позволяет сохранить минимальный уровень дохода и адаптироваться к ситуации без занятости.