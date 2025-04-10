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10.04.2025, 10:22

Сколько стоит бензин в Казахстане после отмены госрегулирования

Новости Казахстана 0 1 149

Отмена государственного регулирования цен на бензин марки АИ-92 в Казахстане вызвала опасения относительно резкого роста стоимости топлива. Однако данные Бюро национальной статистики показывают, что повышение оказалось весьма умеренным, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: freepik
Фото: freepik

Общая динамика цен

По сравнению с прошлым годом, бензин в стране подорожал всего на 1,8%, несмотря на отмену ценового потолка и инфляцию в 10% по итогам марта. Средняя стоимость:

  • АИ-92 – 204 тенге за литр

  • АИ-95/96 – 264 тенге за литр

  • Дизель (летний и межсезонный) – 297 тенге за литр

Что изменилось после отмены ценового регулирования?

С февраля 2025 года в Казахстане перестали действовать предельные цены на АИ-92 и дизель. До этого:

  • АИ-92 продавался не дороже 205 тенге за литр при предъявлении казахстанских документов.

  • Дизель ограничивался на уровне 295 тенге за литр.

Однако, как показывает статистика, рынок не отреагировал значительным скачком цен. В большинстве регионов стоимость осталась в пределах прежнего "потолка".

Цены на бензин АИ-92 по регионам

Средняя цена по стране — 204 тенге. В некоторых городах топливо даже дешевле:

  • Шымкент – 195 ₸

  • Атырау – 195 ₸

  • Туркестан – 197 ₸

  • Актобе – 198 ₸

  • Уральск – 199 ₸

Наиболее высокая стоимость отмечена в:

  • Петропавловске – 209 ₸

  • Жезказгане – 208 ₸

  • Астане, Алматы, Караганде, Талдыкоргане – по 207 ₸

Стоимость дизельного топлива

Средняя цена — 297 тенге за литр. Региональный разброс следующий:

  • Самый дорогой дизель:

    • Петропавловск – 301 ₸

    • Жезказган – 300 ₸

  • Средние показатели:

    • Алматы, Астана – по 298 ₸

    • Актау, Қонаев – по 298 ₸

  • Самый дешевый дизель:

    • Шымкент – 290 ₸

Цены на бензин АИ-95/96

Так как этот вид топлива никогда не регулировался государством, его стоимость всегда формировалась рыночными механизмами. В марте 2025 года:

  • Средняя цена по стране – 264 ₸

  • Самая высокая – Алматы (273 ₸), Талдыкорган (273 ₸)

  • Средняя – Астана (267 ₸), Петропавловск (268 ₸)

  • Самая низкая – Атырау (242 ₸), Актау (248 ₸)

Средняя стоимость 1 литра топлива (март 2025)

Средняя стоимость 1 литра топлива в Казахстане
(Март 2025 года)
Регион АИ-92 АИ-95 Дизель
летний
Казахстан ₸204 ₸264 ₸297
Астана ₸207 ₸267 ₸298
Алматы ₸207 ₸273 ₸298
Шымкент ₸195 ₸254 ₸290
Актау ₸205 ₸248 ₸298
Актобе ₸198 ₸250 ₸297
Атырау ₸195 ₸242 ₸296
Жезказган ₸208 ₸264 ₸300
Кокшетау ₸206 ₸257 ₸295
Караганда ₸207 ₸259 ₸295
Қонаев ₸205 ₸271 ₸298
Костанай ₸206 ₸258 ₸299
Кызылорда ₸203 ₸254 ₸297
Уральск ₸199 ₸257 ₸292
Усть-Каменогорск ₸206 ₸259 ₸297
Павлодар ₸205 ₸265 ₸296
Петропавловск ₸209 ₸268 ₸301
Семей ₸205 ₸255 ₸297
Талдыкорган ₸207 ₸273 ₸297
Тараз ₸201 ₸256 ₸295
Туркестан ₸197 ₸256 ₸293
По данным Бюро национальной статистики
 

Итоги

Несмотря на отмену государственного контроля, стоимость топлива в Казахстане осталась на прежнем уровне или выросла незначительно. Это может свидетельствовать о том, что рынок оказался готов к либерализации, а меры сдерживания спекуляций оказались эффективными.

Указанные цены являются средними и могут варьироваться в зависимости от конкретной АЗС.

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