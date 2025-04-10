Сколько стоит бензин в Казахстане после отмены госрегулирования

Отмена государственного регулирования цен на бензин марки АИ-92 в Казахстане вызвала опасения относительно резкого роста стоимости топлива. Однако данные Бюро национальной статистики показывают, что повышение оказалось весьма умеренным, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ
По сравнению с прошлым годом, бензин в стране подорожал всего на 1,8%, несмотря на отмену ценового потолка и инфляцию в 10% по итогам марта. Средняя стоимость:
АИ-92 – 204 тенге за литр
АИ-95/96 – 264 тенге за литр
Дизель (летний и межсезонный) – 297 тенге за литр
С февраля 2025 года в Казахстане перестали действовать предельные цены на АИ-92 и дизель. До этого:
АИ-92 продавался не дороже 205 тенге за литр при предъявлении казахстанских документов.
Дизель ограничивался на уровне 295 тенге за литр.
Однако, как показывает статистика, рынок не отреагировал значительным скачком цен. В большинстве регионов стоимость осталась в пределах прежнего "потолка".
Средняя цена по стране — 204 тенге. В некоторых городах топливо даже дешевле:
Шымкент – 195 ₸
Атырау – 195 ₸
Туркестан – 197 ₸
Актобе – 198 ₸
Уральск – 199 ₸
Наиболее высокая стоимость отмечена в:
Петропавловске – 209 ₸
Жезказгане – 208 ₸
Астане, Алматы, Караганде, Талдыкоргане – по 207 ₸
Средняя цена — 297 тенге за литр. Региональный разброс следующий:
Самый дорогой дизель:
Петропавловск – 301 ₸
Жезказган – 300 ₸
Средние показатели:
Алматы, Астана – по 298 ₸
Актау, Қонаев – по 298 ₸
Самый дешевый дизель:
Шымкент – 290 ₸
Так как этот вид топлива никогда не регулировался государством, его стоимость всегда формировалась рыночными механизмами. В марте 2025 года:
Средняя цена по стране – 264 ₸
Самая высокая – Алматы (273 ₸), Талдыкорган (273 ₸)
Средняя – Астана (267 ₸), Петропавловск (268 ₸)
Самая низкая – Атырау (242 ₸), Актау (248 ₸)
|Средняя стоимость 1 литра топлива в Казахстане
(Март 2025 года)
|Регион
|АИ-92
|АИ-95
|Дизель
летний
|Казахстан
|₸204
|₸264
|₸297
|Астана
|₸207
|₸267
|₸298
|Алматы
|₸207
|₸273
|₸298
|Шымкент
|₸195
|₸254
|₸290
|Актау
|₸205
|₸248
|₸298
|Актобе
|₸198
|₸250
|₸297
|Атырау
|₸195
|₸242
|₸296
|Жезказган
|₸208
|₸264
|₸300
|Кокшетау
|₸206
|₸257
|₸295
|Караганда
|₸207
|₸259
|₸295
|Қонаев
|₸205
|₸271
|₸298
|Костанай
|₸206
|₸258
|₸299
|Кызылорда
|₸203
|₸254
|₸297
|Уральск
|₸199
|₸257
|₸292
|Усть-Каменогорск
|₸206
|₸259
|₸297
|Павлодар
|₸205
|₸265
|₸296
|Петропавловск
|₸209
|₸268
|₸301
|Семей
|₸205
|₸255
|₸297
|Талдыкорган
|₸207
|₸273
|₸297
|Тараз
|₸201
|₸256
|₸295
|Туркестан
|₸197
|₸256
|₸293
|По данным Бюро национальной статистики
Несмотря на отмену государственного контроля, стоимость топлива в Казахстане осталась на прежнем уровне или выросла незначительно. Это может свидетельствовать о том, что рынок оказался готов к либерализации, а меры сдерживания спекуляций оказались эффективными.
Указанные цены являются средними и могут варьироваться в зависимости от конкретной АЗС.
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