Сколько стоит бензин в Казахстане после отмены госрегулирования

Отмена государственного регулирования цен на бензин марки АИ-92 в Казахстане вызвала опасения относительно резкого роста стоимости топлива. Однако данные Бюро национальной статистики показывают, что повышение оказалось весьма умеренным, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Общая динамика цен

По сравнению с прошлым годом, бензин в стране подорожал всего на 1,8%, несмотря на отмену ценового потолка и инфляцию в 10% по итогам марта. Средняя стоимость:

АИ-92 – 204 тенге за литр

АИ-95/96 – 264 тенге за литр

Дизель (летний и межсезонный) – 297 тенге за литр

Что изменилось после отмены ценового регулирования?

С февраля 2025 года в Казахстане перестали действовать предельные цены на АИ-92 и дизель. До этого:

АИ-92 продавался не дороже 205 тенге за литр при предъявлении казахстанских документов.

Дизель ограничивался на уровне 295 тенге за литр.

Однако, как показывает статистика, рынок не отреагировал значительным скачком цен. В большинстве регионов стоимость осталась в пределах прежнего "потолка".

Цены на бензин АИ-92 по регионам

Средняя цена по стране — 204 тенге. В некоторых городах топливо даже дешевле:

Шымкент – 195 ₸

Атырау – 195 ₸

Туркестан – 197 ₸

Актобе – 198 ₸

Уральск – 199 ₸

Наиболее высокая стоимость отмечена в:

Петропавловске – 209 ₸

Жезказгане – 208 ₸

Астане, Алматы, Караганде, Талдыкоргане – по 207 ₸

Стоимость дизельного топлива

Средняя цена — 297 тенге за литр. Региональный разброс следующий:

Самый дорогой дизель : Петропавловск – 301 ₸ Жезказган – 300 ₸

Средние показатели : Алматы, Астана – по 298 ₸ Актау, Қонаев – по 298 ₸

Самый дешевый дизель : Шымкент – 290 ₸



Цены на бензин АИ-95/96

Так как этот вид топлива никогда не регулировался государством, его стоимость всегда формировалась рыночными механизмами. В марте 2025 года:

Средняя цена по стране – 264 ₸

Самая высокая – Алматы (273 ₸), Талдыкорган (273 ₸)

Средняя – Астана (267 ₸), Петропавловск (268 ₸)

Самая низкая – Атырау (242 ₸), Актау (248 ₸)

Средняя стоимость 1 литра топлива (март 2025)

Средняя стоимость 1 литра топлива в Казахстане

(Март 2025 года) Регион АИ-92 АИ-95 Дизель

летний Казахстан ₸204 ₸264 ₸297 Астана ₸207 ₸267 ₸298 Алматы ₸207 ₸273 ₸298 Шымкент ₸195 ₸254 ₸290 Актау ₸205 ₸248 ₸298 Актобе ₸198 ₸250 ₸297 Атырау ₸195 ₸242 ₸296 Жезказган ₸208 ₸264 ₸300 Кокшетау ₸206 ₸257 ₸295 Караганда ₸207 ₸259 ₸295 Қонаев ₸205 ₸271 ₸298 Костанай ₸206 ₸258 ₸299 Кызылорда ₸203 ₸254 ₸297 Уральск ₸199 ₸257 ₸292 Усть-Каменогорск ₸206 ₸259 ₸297 Павлодар ₸205 ₸265 ₸296 Петропавловск ₸209 ₸268 ₸301 Семей ₸205 ₸255 ₸297 Талдыкорган ₸207 ₸273 ₸297 Тараз ₸201 ₸256 ₸295 Туркестан ₸197 ₸256 ₸293 По данным Бюро национальной статистики

Итоги

Несмотря на отмену государственного контроля, стоимость топлива в Казахстане осталась на прежнем уровне или выросла незначительно. Это может свидетельствовать о том, что рынок оказался готов к либерализации, а меры сдерживания спекуляций оказались эффективными.