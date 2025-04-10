В Атырауском НПЗ назначен новый генеральный директор

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) сменилось руководство. Решением внеочередного общего собрания участников предприятия на пост генерального директора — председателя правления — утверждён Куаныш Ердаулетович Бишимов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании "КазМунайГаз".

Фото пресс-службы "КазМунайГаза"

Представление нового руководителя

Представление нового главы завода коллективу АНПЗ провёл руководитель аппарата "КазМунайГаза" Алимұхаммед Құттұмұратұлы. Он обозначил ключевые задачи, которые предстоит решать новому директору, подчеркнув важность стабильной и эффективной работы стратегически важного предприятия.

Опыт и карьера Куаныша Бишимова

Куаныш Бишимов имеет обширный опыт в государственном и промышленном секторах. В разные годы он занимал руководящие должности в:

Таможенных органах;

Министерстве экономики и торговли РК;

Министерстве индустрии и торговли РК;

РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам МЧС;

Петропавловском заводе тяжёлого машиностроения (в качестве гендиректора);

Национальной палате предпринимателей «Атамекен» (в роли заместителя председателя правления);

Национальной компании «Казахстан Инжиниринг» (председатель правления).

До нового назначения он возглавлял Павлодарский нефтехимический завод, где приобрёл профильный управленческий опыт в нефтеперерабатывающей отрасли.

Приоритеты и задачи

Перед Бишимовым поставлены конкретные цели, среди которых:

Повышение операционной эффективности работы АНПЗ;

Увеличение выхода светлых нефтепродуктов;

Повышение надёжности и энергоэффективности производственных процессов;

Реализация экологических проектов;

Качественное проведение планово-предупредительных ремонтов в 2025 году;

Обеспечение безопасных и комфортных условий труда для персонала.

Изменения в руководстве

Одновременно с назначением нового главы предприятия были досрочно прекращены полномочия предыдущего генерального директора — Галымжана Жусанбаева.