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10.04.2025, 10:32

В Атырауском НПЗ назначен новый генеральный директор

Новости Казахстана 0 430

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) сменилось руководство. Решением внеочередного общего собрания участников предприятия на пост генерального директора — председателя правления — утверждён Куаныш Ердаулетович Бишимов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании "КазМунайГаз".

Фото пресс-службы "КазМунайГаза"
Фото пресс-службы "КазМунайГаза"

Представление нового руководителя

Представление нового главы завода коллективу АНПЗ провёл руководитель аппарата "КазМунайГаза" Алимұхаммед Құттұмұратұлы. Он обозначил ключевые задачи, которые предстоит решать новому директору, подчеркнув важность стабильной и эффективной работы стратегически важного предприятия.

Опыт и карьера Куаныша Бишимова

Куаныш Бишимов имеет обширный опыт в государственном и промышленном секторах. В разные годы он занимал руководящие должности в:

  • Таможенных органах;

  • Министерстве экономики и торговли РК;

  • Министерстве индустрии и торговли РК;

  • РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам МЧС;

  • Петропавловском заводе тяжёлого машиностроения (в качестве гендиректора);

  • Национальной палате предпринимателей «Атамекен» (в роли заместителя председателя правления);

  • Национальной компании «Казахстан Инжиниринг» (председатель правления).

До нового назначения он возглавлял Павлодарский нефтехимический завод, где приобрёл профильный управленческий опыт в нефтеперерабатывающей отрасли.

Приоритеты и задачи

Перед Бишимовым поставлены конкретные цели, среди которых:

  • Повышение операционной эффективности работы АНПЗ;

  • Увеличение выхода светлых нефтепродуктов;

  • Повышение надёжности и энергоэффективности производственных процессов;

  • Реализация экологических проектов;

  • Качественное проведение планово-предупредительных ремонтов в 2025 году;

  • Обеспечение безопасных и комфортных условий труда для персонала.

Изменения в руководстве

Одновременно с назначением нового главы предприятия были досрочно прекращены полномочия предыдущего генерального директора — Галымжана Жусанбаева.

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