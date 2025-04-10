В Атырауском НПЗ назначен новый генеральный директор

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) сменилось руководство. Решением внеочередного общего собрания участников предприятия на пост генерального директора — председателя правления — утверждён Куаныш Ердаулетович Бишимов, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании "КазМунайГаз".
Представление нового главы завода коллективу АНПЗ провёл руководитель аппарата "КазМунайГаза" Алимұхаммед Құттұмұратұлы. Он обозначил ключевые задачи, которые предстоит решать новому директору, подчеркнув важность стабильной и эффективной работы стратегически важного предприятия.
Куаныш Бишимов имеет обширный опыт в государственном и промышленном секторах. В разные годы он занимал руководящие должности в:
Таможенных органах;
Министерстве экономики и торговли РК;
Министерстве индустрии и торговли РК;
РГП «Резерв» Комитета по государственным материальным резервам МЧС;
Петропавловском заводе тяжёлого машиностроения (в качестве гендиректора);
Национальной палате предпринимателей «Атамекен» (в роли заместителя председателя правления);
Национальной компании «Казахстан Инжиниринг» (председатель правления).
До нового назначения он возглавлял Павлодарский нефтехимический завод, где приобрёл профильный управленческий опыт в нефтеперерабатывающей отрасли.
Перед Бишимовым поставлены конкретные цели, среди которых:
Повышение операционной эффективности работы АНПЗ;
Увеличение выхода светлых нефтепродуктов;
Повышение надёжности и энергоэффективности производственных процессов;
Реализация экологических проектов;
Качественное проведение планово-предупредительных ремонтов в 2025 году;
Обеспечение безопасных и комфортных условий труда для персонала.
Одновременно с назначением нового главы предприятия были досрочно прекращены полномочия предыдущего генерального директора — Галымжана Жусанбаева.
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