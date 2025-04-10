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10.04.2025, 11:26

Играл главаря в сериале — попался с гашишем: актер и футболист задержаны в Казахстане

Новости Казахстана 0 524

В Шымкенте и Акмолинской области полицейские выявили два случая наркоторговли, в которых замешаны бывшие представители культурной и спортивной сфер. Об этом 10 апреля 2025 года сообщил Комитет по противодействию наркопреступности МВД РК, сообщает Lada.kz

Фото: МВД РК
Фото: МВД РК

Футболист из Центральной Африки хранил 1,5 кг синтетики

В Шымкенте задержали гражданина одной из стран Центральной Африки, у которого обнаружили 1,5 килограмма синтетического наркотика а-PVP. По данным полиции, мужчина занимался сбытом запрещённого вещества через мессенджер Telegram.

— Он приехал в Казахстан в 2020 году в поисках заработка и успел поиграть в составе местной футбольной команды, — сообщил исполняющий обязанности председателя комитета Данияр Мейрхан.

Актёр сериалов попался с 2 кг гашиша

В Акмолинской области при личном досмотре у 45-летнего мужчины обнаружили дорожную сумку, в которой находились два килограмма гашиша. Как выяснилось, ранее он исполнял роль главаря преступной группировки в одном из казахстанских телесериалов.

— Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания, — уточнили в МВД.

Не первый случай среди актёров

Правоохранительные органы отметили, что это не первый случай задержания актёра, связанного с наркотиками. Осенью 2024 года был арестован ещё один мужчина, периодически снимавшийся в телесериалах. Его также уличили в участии в наркоторговле.

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