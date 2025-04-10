Казахстан просит Россию помочь спутниковыми данными в расследовании поджога дома Шерзата Полата

Казахстан направил официальный запрос в Россию с просьбой предоставить спутниковые снимки, которые могут помочь в расследовании уголовного дела о поджоге дома семьи Шерзата Полата. Об этом сегодня сообщил заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Галымжан Койгельдиев, сообщает Lada.kz
По словам Койгельдиева, в рамках досудебного расследования уже проведён широкий спектр экспертиз, результаты которых частично готовы. Однако для более полной картины произошедшего следствию необходимо проанализировать дополнительные материалы.
"Досудебное расследование продолжается. Проведён больший круг экспертиз, по ним есть определённые результаты", — сообщил он журналистам.
Как пояснил представитель Генпрокуратуры, казахстанские следственные органы обратились к российской стороне с международным следственным поручением. Цель — получить спутниковые снимки, зафиксировавшие территорию возле дома Шерзата Полата в момент поджога.
"Мы хотим через спутниковые данные выяснить, какие автомобили находились в тот момент рядом с домом. Это необходимо для полноты картины. Работа в этом направлении продолжается, потребуется ещё некоторое время", — отметил Койгельдиев.
Из-за необходимости ожидания ответа на международный запрос сроки расследования продлеваются. Однако в Генпрокуратуре подчёркивают: это временная мера, связанная с тщательным изучением всех обстоятельств дела.
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