18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.18
570.66
6.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.04.2025, 12:02

Казахстан просит Россию помочь спутниковыми данными в расследовании поджога дома Шерзата Полата

Новости Казахстана 0 466

Казахстан направил официальный запрос в Россию с просьбой предоставить спутниковые снимки, которые могут помочь в расследовании уголовного дела о поджоге дома семьи Шерзата Полата. Об этом сегодня сообщил заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Галымжан Койгельдиев, сообщает Lada.kz

Фото: istanbul-visit.com
Фото: istanbul-visit.com

Следствие продолжает работу

По словам Койгельдиева, в рамках досудебного расследования уже проведён широкий спектр экспертиз, результаты которых частично готовы. Однако для более полной картины произошедшего следствию необходимо проанализировать дополнительные материалы.

"Досудебное расследование продолжается. Проведён больший круг экспертиз, по ним есть определённые результаты", — сообщил он журналистам.

Почему понадобилась помощь России

Как пояснил представитель Генпрокуратуры, казахстанские следственные органы обратились к российской стороне с международным следственным поручением. Цель — получить спутниковые снимки, зафиксировавшие территорию возле дома Шерзата Полата в момент поджога.

"Мы хотим через спутниковые данные выяснить, какие автомобили находились в тот момент рядом с домом. Это необходимо для полноты картины. Работа в этом направлении продолжается, потребуется ещё некоторое время", — отметил Койгельдиев.

Расследование затягивается, но не останавливается

Из-за необходимости ожидания ответа на международный запрос сроки расследования продлеваются. Однако в Генпрокуратуре подчёркивают: это временная мера, связанная с тщательным изучением всех обстоятельств дела.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0

Последние комментарии

< >
Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию
Aqtau_2023 → "Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем" Если они всё мониторят, то почему до сих пор не привлекли к ответственности бывшего президе…
Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия Земли
Vladimir00 → Кора поднимается значит внутри воздух.берите отбойные молотки и долбите чтоб воздух вышел.ученые блин.
Депутаты приглашают жителей Актау на отчетные встречи
Aqtau_2023 → Ни одному из депутатов ВЕРЫ нет, все предатели, все против народа. Если бы статья называлась "Приглашаем на расстрел депутатов" уверен, народу бы собралось много.
Михаил Ефремов вышел из колонии
Aqtau_2023 → Ефремов молодец, ДТП-убийство человека-5 лет в колонии и УДО.
Снизить налоги на старые авто до 50% хотят в Казахстане
Aqtau_2023 → Вместо того чтобы при покупке новых или ввозимых машин убрать утильсбор и первоначалку, они налог на старые машины понижают. Видимо я не там учился.