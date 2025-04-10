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10.04.2025, 12:25

"Большая проблема": ФК «Астана» сделал важное заявление о концерте Дженнифер Лопес

Новости Казахстана 0 753

Футбольный клуб «Астана» выступил с официальным заявлением по поводу концерта мировой звезды Дженнифер Лопес, который должен состояться 1 августа на стадионе «Астана Арена». Информация размещена на официальной странице клуба в Instagram, сообщает Lada.kz

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Концерт вызвал обеспокоенность тренерского штаба

Ранее главный тренер столичной команды Григорий Бабаян высказал обеспокоенность по поводу мероприятия. По его словам, решение о проведении концерта не было согласовано с клубом, а само событие может негативно повлиять на подготовку команды и состояние поля. Бабаян назвал предстоящее выступление «большой проблемой» с точки зрения организации.

Организаторы дали гарантии, клуб — разъяснения

Согласно заявлению ФК «Астана», организаторы концерта вышли на связь с клубом и заверили, что на проведение и демонтаж сцены потребуется шесть дней. При этом особое внимание будет уделено сохранности газона — впервые на стадионе будет использовано инновационное защитное покрытие, которое, по уверениям сторон, обеспечит полную безопасность футбольного поля.

УЕФА и еврокубки: планируется перенос матча

В клубе также подчеркнули, что руководство проведет переговоры с УЕФА и потенциальным соперником во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Речь идет о возможности изменения даты проведения домашнего матча, запланированного на 24 июля, чтобы освободить арену для подготовки к концерту.

Стадион — не только для футбола

ФК «Астана» подчеркнул, что рад возможности использовать стадион не только для спортивных событий, но и для масштабных культурных мероприятий. При этом клуб заверил болельщиков и общественность в том, что поле останется в отличном состоянии, а сам концерт не повлияет на выступление команды в еврокубках.

«Мы рады, что наш стадион теперь может принимать не только спортивные события, но и масштабные развлекательные концерты, сохраняя при этом первоклассное состояние поля. У клуба нет претензий к проведению концерта Дженнифер Лопес в Астане 1 августа», — говорится в заявлении.

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