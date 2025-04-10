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10.04.2025, 12:48

Токаев: Казахстан готов к экономическим вызовам — поводов для паники нет

Новости Казахстана 0 599

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию на мировых рынках и заверил, что Казахстан примет все меры для сохранения стабильности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Во время церемонии награждения казахстанских ученых глава государства высказался о текущей нестабильности мировой экономики. По словам Токаева, последствия глобальных тарифных войн уже начали ощущаться во всем мире, и Казахстан — не исключение.

Тарифные войны и их последствия

Президент подчеркнул, что экономическая ситуация развивается по тревожному сценарию:

  • Нарушаются производственные и торговые цепочки;

  • Происходит падение мировых рынков;

  • Резко возросла волатильность цен на сырье.

Эти процессы неизбежно влияют на экономику всех стран, включая Казахстан.

Государство принимает меры

Токаев сообщил, что несмотря на введенный 90-дневный мораторий на новые тарифы, ситуация на рынках остается крайне нестабильной. В этой связи правительство Казахстана уже предпринимает шаги для минимизации негативных последствий:

«Поводов для паники нет. Мы не раз успешно преодолевали трудности, концентрируясь на приоритетных задачах. Все ключевые инфраструктурные проекты будут реализованы в полном объеме», — отметил президент.

План действий: инвестиции и устойчивость

По словам главы государства, 9 января он поручил срочно завершить подготовку антикризисного плана для правительства и акиматов. Его цель — не допустить замедления экономического роста и снижения инвестиционной активности.

Токаев акцентировал внимание на важности конкурентной борьбы за инвестиции:

«Кризисные ситуации демонстрируют, насколько эффективны управленцы. Они же создают новые возможности. Мы должны быть в отличной форме, действовать прагматично и уверенно».

Нацэкономика: устойчивость и приоритеты

Президент заверил, что Казахстан продолжит придерживаться заявленного курса развития, несмотря на внешние потрясения. Ключевая задача — сохранить устойчивость экономики и обеспечить социальную стабильность.

«Мы готовы ко всем возможным сценариям. Сохраняем фокус на будущем, не теряя решимости двигаться вперед», — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

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