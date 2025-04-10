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10.04.2025, 13:17

Qarmet выплатил сотрудникам премии за 2024 год

Новости Казахстана 0 1 307

АО «Qarmet» объявило о выплате годовых премий работникам, отметив вклад коллектива в восстановление и развитие металлургического комбината. Несмотря на то, что не все производственные показатели были достигнуты, руководство компании решило поощрить сотрудников за самоотверженный труд и преданность делу, сообщает Lada.kz

Фото: пресс-служба «Qarmet»
Фото: пресс-служба «Qarmet»

Премии за упорную работу в переходный период

Премии были начислены всем, кто отработал полный календарный год — с 1 января по 31 декабря 2024 года. Условия и категории выплат были заранее согласованы с профсоюзными организациями предприятия.

Как отметил генеральный директор компании Вадим Басин, 2024 год стал первым полноценным этапом работы Qarmet после перехода крупных производственных активов. Этот период сопровождался рядом трудностей, связанных как с внешними рыночными факторами, так и с внутренними, унаследованными проблемами.

«Несмотря на то, что мы не достигли всех намеченных целей, сотрудники демонстрируют высокую вовлеченность и профессионализм. Это внушает уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Басин.

Поддержка коллектива — ключ к развитию

Компания рассматривает выплату премий не только как способ поблагодарить сотрудников, но и как важный шаг в мотивации коллектива на будущее. Руководство подчеркивает: стабильность и рост возможны лишь при условии командной работы и доверия внутри предприятия.

По словам председателя профсоюза «Жақтау» Виктора Щетинина, это решение стало доказательством социальной ответственности компании:

«Qarmet показывает, что ценит труд каждого сотрудника. Такая поддержка — это не просто премия, это вклад в моральный климат коллектива и залог дальнейшего развития завода».

Стратегия на будущее: инновации и устойчивость

В компании заявили, что продолжат внедрение современных технологий и управленческих решений для повышения эффективности производства. Также Qarmet намерен обеспечивать сотрудникам благоприятные условия для профессионального роста и стабильной занятости.

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