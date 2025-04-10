Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев прокомментировал информацию о казахстанцах, которые якобы попали в плен после участия в боевых действиях на стороне России в Украине. Его заявление прозвучало в кулуарах Сената, сообщает Lada.kz

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Родные бьют тревогу: «их удерживают и принуждают к контракту»

По словам журналистов, семьи некоторых казахстанцев утверждают, что те лишились документов и были задержаны в одном из поселков Мордовии. Родственники сообщают, что мужчин якобы принуждают подписывать контракт на участие в войне в Украине.

Комментарий Генпрокуратуры: «МИД в курсе, мы подключимся при необходимости»

Койгельдиев отметил, что за защиту прав граждан Казахстана за рубежом отвечает Министерство иностранных дел. Однако прокуратура готова подключиться к делу, если потребуется.

«Это прерогатива МИД, и я уверен, что они уже осведомлены и планируют соответствующие шаги. Со своей стороны мы не останемся в стороне. Как только будут установлены и подтверждены все обстоятельства, мы примем необходимые меры», — заявил он.

Вербовка через соцсети: пока без подтверждения

Отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли надзорному органу о случаях вербовки казахстанцев в социальных сетях, заместитель генпрокурора отметил, что лично не видел подобных публикаций.

«То, что вы сейчас сказали, я сам лично не встречал ни в TikTok, ни где-либо еще. Но мы обязательно изучим эту информацию. Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем», — заверил он.

Контекст: дело студента из Томска

Ранее, весной 2023 года, стало известно о казахстанском студенте, обучавшемся в Томске, который вступил в ЧВК «Вагнер». Изначально утверждалось, что его похитили, чтобы отправить на фронт. Однако позднее МИД Казахстана опроверг эту версию, заявив, что молодой человек добровольно подписал контракт с частной военной компанией.