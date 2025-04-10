Казахстан проверяет информацию о пленных, воевавших за Россию

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев прокомментировал информацию о казахстанцах, которые якобы попали в плен после участия в боевых действиях на стороне России в Украине. Его заявление прозвучало в кулуарах Сената, сообщает Lada.kz
По словам журналистов, семьи некоторых казахстанцев утверждают, что те лишились документов и были задержаны в одном из поселков Мордовии. Родственники сообщают, что мужчин якобы принуждают подписывать контракт на участие в войне в Украине.
Койгельдиев отметил, что за защиту прав граждан Казахстана за рубежом отвечает Министерство иностранных дел. Однако прокуратура готова подключиться к делу, если потребуется.
«Это прерогатива МИД, и я уверен, что они уже осведомлены и планируют соответствующие шаги. Со своей стороны мы не останемся в стороне. Как только будут установлены и подтверждены все обстоятельства, мы примем необходимые меры», — заявил он.
Отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли надзорному органу о случаях вербовки казахстанцев в социальных сетях, заместитель генпрокурора отметил, что лично не видел подобных публикаций.
«То, что вы сейчас сказали, я сам лично не встречал ни в TikTok, ни где-либо еще. Но мы обязательно изучим эту информацию. Соцсети у нас находятся на постоянном мониторинге, и при выявлении нарушений мы незамедлительно реагируем», — заверил он.
Ранее, весной 2023 года, стало известно о казахстанском студенте, обучавшемся в Томске, который вступил в ЧВК «Вагнер». Изначально утверждалось, что его похитили, чтобы отправить на фронт. Однако позднее МИД Казахстана опроверг эту версию, заявив, что молодой человек добровольно подписал контракт с частной военной компанией.
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