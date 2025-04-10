Что будет с водительскими правами после 10 апреля — предупреждение МВД

В социальных сетях распространилась информация о том, что якобы все водители должны обменять свои водительские удостоверения до 10 апреля 2025 года. В противном случае, по слухам, замена будет возможна только после повторной сдачи теоретического экзамена по Правилам дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: atpress.kz

Министерство внутренних дел официально опровергло эту информацию.

Официальная позиция МВД

По словам старшего инспектора по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Арая Толегенкызы, данная информация не соответствует действительности.

Замена водительского удостоверения осуществляется в обычном порядке, без необходимости повторной сдачи экзамена.

Какие документы нужны для замены прав

Согласно Правилам приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений, для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить:

удостоверение личности или его электронную версию через сервис цифровых документов;

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Дополнительно, если водительское удостоверение истекло, требуется также медицинская справка.

Повторная сдача ПДД не требуется

Подчёркивается, что при замене удостоверения, даже после окончания срока действия, сдача экзаменов по ПДД не требуется.

Ответственность за распространение ложной информации

МВД напоминает: распространение заведомо ложных сведений влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.