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10.04.2025, 15:26

«Я - из рода Аргын»: казахстанки всё чаще отказываются от фамилии мужа

Новости Казахстана 0 4 562

В казахстанском сегменте соцсетей нарастает новая тенденция: всё больше женщин заявляют о намерении сохранить свою фамилию после замужества. Обсуждение на эту тему активно набирает популярность в Threads и других платформах, сообщает Lada.kz

Фото: dreamstime.com
Фото: dreamstime.com

Фамилия как часть самоидентичности

Многие казахстанки утверждают, что фамилия — это не просто набор букв в документах, а важная часть их личности и культурного наследия. Отказ от смены фамилии они объясняют стремлением сохранить свою родовую принадлежность, уважение к предкам и чувство самобытности.

«Я не собираюсь брать фамилию мужа, потому что у меня есть свой род. Я из рода Аргын, Атыгайдың қызымын, у меня есть свои 7 ата и целая история. Почему я должна отказываться от своей фамилии ради любви? Это словно отречение от собственной истории», — делится своим мнением пользовательница Арай Ергали.

Арай также отметила, что её мать уже 26 лет замужем и всё это время сохраняла свою девичью фамилию — для неё это стало примером стойкости и личного выбора.

Поддержка среди женщин

Высказывания Арай нашли широкий отклик среди других женщин. Многие признаются, что давно приняли подобное решение — не менять фамилию после вступления в брак. В комментариях звучат мнения, подтверждающие, что это не мешает семейному счастью:

  • «С детства знала, что буду носить фамилию дедушки. Почему я должна брать фамилию чужого деда?»

  • «Моя мама всю жизнь с девичьей фамилией — и это никак не повлияло на гармонию в семье»

  • «У казахов раньше вообще не было фамилий, только род и отчество — зачем нам навязанные стандарты?»

Голос мужчин: уважение к выбору жены

Обсуждение поддержали и мужчины. Некоторые из них подчеркнули, что уважение к выбору женщины — это важная составляющая крепкой семьи:

«Когда мы женились, я сразу сказал: не бери мою фамилию. У нас в роду женщины всегда оставались с девичьими. Это традиция. Важно знать, из какого она рода», — написал один из пользователей.

Осознанный выбор нового поколения

Массовое переосмысление традиций вокруг смены фамилии свидетельствует о более зрелом и равноправном подходе к институту брака. Для всё большего числа казахстанок важно не терять связь с корнями, при этом выстраивая партнёрские, а не патриархальные отношения.

Этот тренд показывает: современные женщины всё активнее заявляют о своём праве на идентичность — и находят поддержку как у единомышленниц, так и у мужчин.

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