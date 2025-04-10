Мурат Нуртлеу раскрыл роль России в строительстве казахстанской АЭС

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил о возможном участии России в реализации одного из крупнейших энергетических проектов страны — строительстве атомной электростанции. Об этом он сообщил во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, передаёт Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото: lsm.kz

Широкая повестка казахстанско-российского сотрудничества

По словам Нуртлеу, Казахстан и Россия активно развивают двусторонние отношения в различных сферах. В настоящее время в проработке находятся свыше 170 совместных проектов, реализация которых запланирована на ближайшее время. Речь идёт о стратегически значимых инициативах, охватывающих ключевые отрасли экономики:

транспорт и логистика,

энергетика,

металлургия,

машиностроение,

промышленность,

сельское хозяйство.

АЭС — потенциальный флагманский проект

Глава МИД Казахстана особо выделил проект по строительству атомной электростанции, подчеркнув его важность как для энергетической безопасности страны, так и для расширения технологического сотрудничества с Россией.

«Конечно же, одним из важных проектов обещает стать строительство атомной электростанции в Казахстане. Надеюсь, наши коллеги в отраслевых министерствах проведут соответствующую работу», — отметил Мурат Нуртлеу.

Он выразил надежду, что профильные ведомства обеих стран эффективно проработают детали и обеспечат продвижение проекта в ближайшее время.