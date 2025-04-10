Молодёжи меньше, пожилых больше: в Казахстане усиливается старение населения

Согласно официальным данным Бюро национальной статистики, за прошедший год в Казахстане зафиксирован рост индекса старения — важного демографического показателя, отражающего соотношение пожилых людей к детям в стране. Информация опубликована 10 апреля 2025 года в Telegram-канале ведомства, сообщает Lada.kz

Фото: prodengi.kz

Демографический сдвиг: стареющее население

В 2024 году индекс старения достиг отметки 31,1, что на 1,6 процентных пункта выше, чем в 2023 году (тогда он составлял 29,5). Это означает, что на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет приходится уже более 31 человека в возрасте 65 лет и старше.

Лидеры и аутсайдеры среди регионов

Наиболее высокий уровень старения наблюдается в северных и восточных регионах страны:

Северо-Казахстанская область — 78,1;

Восточно-Казахстанская область — 76,0;

Костанайская область — 66,4.

В этих регионах на 100 детей приходится в два-три раза больше пожилых граждан по сравнению со средним показателем по стране.

Самый низкий индекс старения зафиксирован в южных и западных регионах:

Мангистауская область — 15,2;

Туркестанская область — 15,9;

г. Шымкент — 16,1.

Эти показатели свидетельствуют о более молодом демографическом составе населения в данных регионах.

Городское и сельское население: разные темпы старения

Разница наблюдается и в разрезе типа населённых пунктов. В городах индекс старения составляет 33,4, в то время как в сельской местности он заметно ниже — 27,5. Это указывает на более высокую долю пожилых людей в городском населении.

Что такое индекс старения?

Индекс старения — это демографический показатель, отражающий соотношение пожилого и молодого населения. Он рассчитывается как число лиц в возрасте 65 лет и старше на каждые 100 детей в возрасте 0–14 лет. Рост этого показателя свидетельствует о старении населения и изменении возрастной структуры страны.