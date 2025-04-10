Необычная квитанция за свет раскрыла нарколабораторию в квартире казахстанца

Необычно высокий расход электроэнергии в одной из квартир Павлодара стал причиной начала уголовного расследования. Как сообщили в прокуратуре Павлодарской области, именно аномальные показатели потребления привели к обнаружению нарколаборатории, сообщает Lada.kz
Прокуратура города провела анализ потребления электроэнергии в жилых домах. Одна из квартир привлекла внимание сотрудников из-за чрезмерно высоких показаний — уровень потребления оказался несоразмерным с площадью жилья.
«Окна квартиры были плотно занавешены, жильцы вели замкнутый образ жизни», — говорится в официальном сообщении ведомства.
На основании этих данных было решено провести первичную проверку, в ходе которой выявились признаки возможной противоправной деятельности. В результате правоохранителям было поручено провести обыск.
Во время обыска полиция обнаружила в квартире полноценную нарколабораторию. Были изъяты:
свыше 3 килограммов наркотиков растительного происхождения,
гидропонное оборудование,
удобрения,
упаковочные материалы.
Подозреваемый задержан. В его отношении начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и содержание нарколаборатории).
На данный момент следственные органы продолжают работу. Выясняется, были ли у задержанного сообщники и кто ещё может быть причастен к организации подпольной лаборатории.
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