Необычная квитанция за свет раскрыла нарколабораторию в квартире казахстанца

Необычно высокий расход электроэнергии в одной из квартир Павлодара стал причиной начала уголовного расследования. Как сообщили в прокуратуре Павлодарской области, именно аномальные показатели потребления привели к обнаружению нарколаборатории, сообщает Lada.kz

Фото: otvet.mail.ru

Заподозрили неладное по цифрам в квитанции

Прокуратура города провела анализ потребления электроэнергии в жилых домах. Одна из квартир привлекла внимание сотрудников из-за чрезмерно высоких показаний — уровень потребления оказался несоразмерным с площадью жилья.

«Окна квартиры были плотно занавешены, жильцы вели замкнутый образ жизни», — говорится в официальном сообщении ведомства.

На основании этих данных было решено провести первичную проверку, в ходе которой выявились признаки возможной противоправной деятельности. В результате правоохранителям было поручено провести обыск.

Лаборатория, удобрения и более 3 кг наркотиков

Во время обыска полиция обнаружила в квартире полноценную нарколабораторию. Были изъяты:

свыше 3 килограммов наркотиков растительного происхождения,

гидропонное оборудование,

удобрения,

упаковочные материалы.

Подозреваемый задержан. В его отношении начато досудебное расследование по статье 297-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и содержание нарколаборатории).

Расследование продолжается

На данный момент следственные органы продолжают работу. Выясняется, были ли у задержанного сообщники и кто ещё может быть причастен к организации подпольной лаборатории.