Объявлена дата начала продаж билетов на концерт Дженнифер Лопес в Астане

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил подробности о старте продаж билетов на концерт американской певицы Дженнифер Лопес, сообщает Lada.kz
По словам Хасенова, продажа билетов стартует 11 апреля в 11:00. Эксклюзивным оператором станет Freedom Ticketon — приобрести билеты можно будет только на этой платформе. На концерте будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Стоимость билетов от 40 тысяч до 150 тысяч тенге, место перед сценой – 180 тысяч тенге.
«Мы ожидаем большой интерес со стороны публики. Чтобы избежать спекуляций и махинаций, будет использована система, проверенная на международной практике», — подчеркнул продюсер.
Для защиты от перекупщиков организаторы внедрят двухэтапную схему покупки:
На первом этапе покупатели приобретут специальный ваучер.
Настоящий билет с уникальным QR-кодом будет выслан только за три дня до концерта.
Это решение, по словам организаторов, должно предотвратить перепродажу билетов по завышенным ценам на сторонних платформах.
Для дополнительной защиты от мошенничества введено ограничение: один человек сможет приобрести не более четырех билетов.
«Такие меры помогут обеспечить справедливое распределение и не дадут возможности недобросовестным лицам наживаться на мероприятии», — отметил Хасенов.
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