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10.04.2025, 19:04

Путь в Европу станет легче для жителей Казахстана

Новости Казахстана 0 569

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов и расширить сеть авиасообщения как внутри страны, так и за её пределами. Об этом стало известно после его встречи с министром транспорта Маратом Карабаевым, прошедшей 10 апреля. В центре внимания — развитие логистики, авиации и железнодорожной инфраструктуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: freepik
Фото: freepik

Итоги 2024 года: рост перевозок и завершение крупных строек

Министр доложил президенту о достигнутых показателях:

  • Рост транзитных перевозок — на 6%.

  • Увеличение грузопотока по Транскаспийскому маршруту (ТМТМ) — на 62%, до 4,5 млн тонн.

  • Завершение строительства новых терминалов в городах Алматы, Кызылорда и Шымкент.

  • Ремонт 12 тысяч км автодорог, включая:

    • Караганда – Алматы,

    • Талдыкорган – Усть-Каменогорск,

    • Актобе – Кандыагаш,

    • Атырау – Астрахань.

Авиа- и железнодорожные перевозки:

  • 15 млн пассажиров перевезли казахстанские авиакомпании.

  • 29,7 млн человек обслужили аэропорты страны.

  • 21 млн пассажиров выбрали железную дорогу.

Планы на 2025 год: новые маршруты и стройки

Министерство транспорта готовит амбициозное расширение транспортной сети в следующем году:

Международное авиасообщение

  • Открытие 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток.

Новые аэропорты

  • Уже ведётся строительство в:

    • Катон-Карагае,

    • Зайсане,

    • Кендtрли.

Железные дороги

  • Запланирована модернизация 125 железнодорожных вокзалов.

  • Продолжается реализация пяти крупных ж/д проектов:

    • Достык – Мойынты,

    • Обводная линия Алматы,

    • Дарбаза – Мактаарал,

    • Аягоз – Бахты,

    • Кызылжар – Мойынты.

Прямая задача президента: доступность и открытость страны

Президент Токаев обозначил приоритетные направления:

  • Ускорение строительства автотрассы Центр – Запад.

  • Расширение международного коридора Западная Европа – Западный Китай.

  • Фокус на развитии Транскаспийского маршрута.

  • Увеличение числа внутренних и международных авиарейсов.

  • Привлечение инвестиций в транспортную отрасль.

Также он подчеркнул, что ключевые инфраструктурные проекты должны реализовываться в срок и с высоким качеством, чтобы улучшить мобильность граждан и упростить доступ к туристическим направлениям внутри страны.

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