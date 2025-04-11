Путь в Европу станет легче для жителей Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов и расширить сеть авиасообщения как внутри страны, так и за её пределами. Об этом стало известно после его встречи с министром транспорта Маратом Карабаевым, прошедшей 10 апреля. В центре внимания — развитие логистики, авиации и железнодорожной инфраструктуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.