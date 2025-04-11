Путь в Европу станет легче для жителей Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал ускорить реализацию ключевых инфраструктурных проектов и расширить сеть авиасообщения как внутри страны, так и за её пределами. Об этом стало известно после его встречи с министром транспорта Маратом Карабаевым, прошедшей 10 апреля. В центре внимания — развитие логистики, авиации и железнодорожной инфраструктуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Министр доложил президенту о достигнутых показателях:
Рост транзитных перевозок — на 6%.
Увеличение грузопотока по Транскаспийскому маршруту (ТМТМ) — на 62%, до 4,5 млн тонн.
Завершение строительства новых терминалов в городах Алматы, Кызылорда и Шымкент.
Ремонт 12 тысяч км автодорог, включая:
Караганда – Алматы,
Талдыкорган – Усть-Каменогорск,
Актобе – Кандыагаш,
Атырау – Астрахань.
15 млн пассажиров перевезли казахстанские авиакомпании.
29,7 млн человек обслужили аэропорты страны.
21 млн пассажиров выбрали железную дорогу.
Министерство транспорта готовит амбициозное расширение транспортной сети в следующем году:
Открытие 19 новых авиамаршрутов в Европу, Азию и на Ближний Восток.
Уже ведётся строительство в:
Катон-Карагае,
Зайсане,
Кендtрли.
Запланирована модернизация 125 железнодорожных вокзалов.
Продолжается реализация пяти крупных ж/д проектов:
Достык – Мойынты,
Обводная линия Алматы,
Дарбаза – Мактаарал,
Аягоз – Бахты,
Кызылжар – Мойынты.
Президент Токаев обозначил приоритетные направления:
Ускорение строительства автотрассы Центр – Запад.
Расширение международного коридора Западная Европа – Западный Китай.
Фокус на развитии Транскаспийского маршрута.
Увеличение числа внутренних и международных авиарейсов.
Привлечение инвестиций в транспортную отрасль.
Также он подчеркнул, что ключевые инфраструктурные проекты должны реализовываться в срок и с высоким качеством, чтобы улучшить мобильность граждан и упростить доступ к туристическим направлениям внутри страны.
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