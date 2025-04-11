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10.04.2025, 20:20

Быстро и удобно: казахстанцам упростили доступ к информации о налоговых долгах

Новости Казахстана 0 797

Жители Казахстана теперь могут быстро и удобно узнать о своей налоговой задолженности. Комитет государственных доходов (КГД) совместно с государственной корпорацией «Правительство для граждан» внедрил новый голосовой сервис, позволяющий получить необходимую информацию по телефону, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как работает сервис?

Для проверки задолженности достаточно:

  • Позвонить на номер 1414.

  • Задать голосовому роботу вопрос о налоговой задолженности.

  • Пройти идентификацию по номеру телефона и ИИН.

  • Подтвердить личность через SMS-код, отправленный на номер, зарегистрированный в системе мобильных граждан.

После успешной проверки робот сообщит, есть ли задолженность. При наличии долга пользователь дополнительно получит SMS с точной суммой.

Важный нюанс: пени за транспортный налог уже начисляются

С 1 апреля 2025 года началось начисление пени за просрочку оплаты транспортного налога. Крайний срок уплаты истёк 31 марта. Если налог не был оплачен вовремя или платёж не прошёл, система автоматически начинает начисление пени.

Почему важно не откладывать проверку?

Несвоевременная оплата может привести к следующим последствиям:

  • Блокировка банковских счетов;

  • Увеличение суммы задолженности за счёт пени;

  • Ограничения при проведении финансовых операций.

Как избежать проблем?

Чтобы избежать осложнений:

  • Проверьте наличие задолженности через новый сервис 1414;

  • Убедитесь, что ваши данные актуальны в системе мобильных граждан;

  • Своевременно оплачивайте налоги и следите за подтверждением транзакций.

Подробную инструкцию по проверке и оплате налогов вы можете найти в одном из наших материалов.

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