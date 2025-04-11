Казахстанцев начали штрафовать за превышение средней скорости: где работают новые камеры

На загородных трассах Казахстана заработали системы контроля средней скорости движения автомобилей. Нарушителей теперь будут штрафовать автоматически, сообщает Lada.kz
АО «НК «КазАвтоЖол» сообщило о запуске новых комплексов фиксации на ряде ключевых автотрасс страны. Эти камеры не фиксируют разовое превышение скорости, а рассчитывают среднюю скорость движения на определённом участке дороги — и если она превышает допустимую, водителю выписывается штраф.
На сегодняшний день система действует на следующих направлениях:
Астана — Щучинск (ограничение скорости — 140 км/ч)
Астана — Павлодар (140 км/ч)
Шымкент — Кызылорда (110 км/ч)
Шымкент — Тараз (110 км/ч)
Павлодар — Семей — Калбатау (100–110 км/ч)
Уральск — граница РФ (Саратов) (100 км/ч)
Павлодар — граница РФ (Омск) (100–110 км/ч)
Принцип действия довольно прост:
Автомобиль проезжает через первую точку фиксации.
Через несколько километров — через вторую.
Система рассчитывает время, за которое транспорт преодолел участок.
Если средняя скорость превышает разрешённую — формируется штраф.
Такая форма контроля стала возможной после вступления в силу 4 декабря 2024 года изменений в Правила дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях.
Сумма штрафа зависит от того, насколько водитель превысил разрешённый лимит. Она может составлять от 5 до 40 месячных расчётных показателей (МРП).
В 2025 году 1 МРП равен 3 932 тенге, следовательно, максимальный штраф за превышение средней скорости может достигать:
157 280 тенге
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