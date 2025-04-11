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11.04.2025, 07:02

Как получить пенсионные накопления из ЕНПФ при выезде за границу

Новости Казахстана 0 1 902

Граждане, покидающие Казахстан на постоянное место жительства, имеют право на выплату пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В ЕНПФ напомнили, в каких случаях и как можно получить доступ к этим средствам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто имеет право на получение пенсионных накоплений

Воспользоваться правом на получение средств из ЕНПФ при переезде за границу могут следующие категории граждан:

  • Иностранцы, ранее работавшие в Казахстане и имевшие пенсионные отчисления;

  • Лица без гражданства, покидающие страну;

  • Граждане Казахстана, которые:

    • официально утратили гражданство, или

    • получили разрешение на ПМЖ за пределами страны.

Какие накопления можно забрать

При соблюдении всех условий заявитель может получить все виды пенсионных накоплений, хранящиеся в ЕНПФ:

  • ОПВ — обязательные пенсионные взносы;

  • ОППВ — обязательные профессиональные пенсионные взносы (для отдельных категорий работников);

  • ДПВ — добровольные пенсионные взносы.

Как подать заявление

Для получения средств необходимо подать соответствующее заявление одним из следующих способов:

  • Лично — обратившись в ближайший офис ЕНПФ;

  • Через доверенное лицо — при наличии нотариально заверенной доверенности;

  • По почте — отправив заявление в любой филиал фонда.

Что происходит после подачи

После получения заявления сотрудники фонда проверяют информацию в государственных базах данных, чтобы подтвердить:

  • факт утраты гражданства Казахстана;

  • или наличие официального статуса ПМЖ за границей.

Срок рассмотрения и перечисление средств

Если информация подтверждается, средства перечисляются в течение 10 рабочих дней. При этом есть важное условие:

  • Перевод возможен только на банковский счёт самого заявителя.

  • Даже при недееспособности перевод средств на счета родственников или опекунов не допускается.

В какой валюте перечисляют

  • При переводе в пределах Казахстана выплата осуществляется в тенге.

  • При переводе за рубеж — в одной из следующих валют:

    • доллары США

    • евро

    • фунты стерлингов

    • российские рубли

Важно: все банковские реквизиты необходимо указывать точно и без ошибок, чтобы избежать возврата средств или задержек в переводе.

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