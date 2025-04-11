Как получить пенсионные накопления из ЕНПФ при выезде за границу

Граждане, покидающие Казахстан на постоянное место жительства, имеют право на выплату пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В ЕНПФ напомнили, в каких случаях и как можно получить доступ к этим средствам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Воспользоваться правом на получение средств из ЕНПФ при переезде за границу могут следующие категории граждан:
Иностранцы, ранее работавшие в Казахстане и имевшие пенсионные отчисления;
Лица без гражданства, покидающие страну;
Граждане Казахстана, которые:
официально утратили гражданство, или
получили разрешение на ПМЖ за пределами страны.
При соблюдении всех условий заявитель может получить все виды пенсионных накоплений, хранящиеся в ЕНПФ:
ОПВ — обязательные пенсионные взносы;
ОППВ — обязательные профессиональные пенсионные взносы (для отдельных категорий работников);
ДПВ — добровольные пенсионные взносы.
Для получения средств необходимо подать соответствующее заявление одним из следующих способов:
Лично — обратившись в ближайший офис ЕНПФ;
Через доверенное лицо — при наличии нотариально заверенной доверенности;
По почте — отправив заявление в любой филиал фонда.
После получения заявления сотрудники фонда проверяют информацию в государственных базах данных, чтобы подтвердить:
факт утраты гражданства Казахстана;
или наличие официального статуса ПМЖ за границей.
Если информация подтверждается, средства перечисляются в течение 10 рабочих дней. При этом есть важное условие:
Перевод возможен только на банковский счёт самого заявителя.
Даже при недееспособности перевод средств на счета родственников или опекунов не допускается.
При переводе в пределах Казахстана выплата осуществляется в тенге.
При переводе за рубеж — в одной из следующих валют:
доллары США
евро
фунты стерлингов
российские рубли
Важно: все банковские реквизиты необходимо указывать точно и без ошибок, чтобы избежать возврата средств или задержек в переводе.
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