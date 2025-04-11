Как получить пенсионные накопления из ЕНПФ при выезде за границу

Граждане, покидающие Казахстан на постоянное место жительства, имеют право на выплату пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В ЕНПФ напомнили, в каких случаях и как можно получить доступ к этим средствам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz

Кто имеет право на получение пенсионных накоплений

Воспользоваться правом на получение средств из ЕНПФ при переезде за границу могут следующие категории граждан:

Иностранцы , ранее работавшие в Казахстане и имевшие пенсионные отчисления;

Лица без гражданства , покидающие страну;

Граждане Казахстана , которые: официально утратили гражданство , или получили разрешение на ПМЖ за пределами страны .



Какие накопления можно забрать

При соблюдении всех условий заявитель может получить все виды пенсионных накоплений, хранящиеся в ЕНПФ:

ОПВ — обязательные пенсионные взносы;

ОППВ — обязательные профессиональные пенсионные взносы (для отдельных категорий работников);

ДПВ — добровольные пенсионные взносы.

Как подать заявление

Для получения средств необходимо подать соответствующее заявление одним из следующих способов:

Лично — обратившись в ближайший офис ЕНПФ;

Через доверенное лицо — при наличии нотариально заверенной доверенности;

По почте — отправив заявление в любой филиал фонда.

Что происходит после подачи

После получения заявления сотрудники фонда проверяют информацию в государственных базах данных, чтобы подтвердить:

факт утраты гражданства Казахстана;

или наличие официального статуса ПМЖ за границей.

Срок рассмотрения и перечисление средств

Если информация подтверждается, средства перечисляются в течение 10 рабочих дней. При этом есть важное условие:

Перевод возможен только на банковский счёт самого заявителя .

Даже при недееспособности перевод средств на счета родственников или опекунов не допускается.

В какой валюте перечисляют

При переводе в пределах Казахстана выплата осуществляется в тенге .

При переводе за рубеж — в одной из следующих валют: доллары США евро фунты стерлингов российские рубли



Важно: все банковские реквизиты необходимо указывать точно и без ошибок, чтобы избежать возврата средств или задержек в переводе.