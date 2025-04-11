Телефон может перестать работать: что нужно знать казахстанцам о новой системе IMEI в Казахстане

С 24 марта 2025 года в Казахстане начали действовать новые правила регистрации мобильных устройств. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) подробно разъяснило, как работает новая система и что грозит владельцам «непроверенных» телефонов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: 24.kg

Новая система регистрации: «белые», «серые» и «черные» списки

Смартфоны теперь классифицируются по трем категориям:

Белый список — устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных. Они могут полноценно использоваться в сетях сотовой связи.

Серый список — смартфоны, подлежащие дополнительной проверке. Их временно допускают к работе на срок до 30 дней.

Черный список — аппараты с некорректным или поддельным IMEI. Такие устройства полностью блокируются для использования в сотовой сети, и их владельцы не смогут звонить или пользоваться мобильным интернетом.

Владельцам «черных» смартфонов предоставили возможность пройти верификацию до 24 мая 2025 года. После этой даты доступ к связи будет безвозвратно отключён.

Что делать покупателям: как проверить устройство перед покупкой

Редакция Tengrinews.kz обратилась в МЦРИАП с вопросом: как покупателю проверить смартфон до оплаты, особенно при покупке через маркетплейсы?

В министерстве пояснили:

При покупке телефона через казахстанские маркетплейсы покупатель взаимодействует с отечественным продавцом , который обязан самостоятельно пройти процедуру верификации устройства.

Сейчас рассматривается возможность размещения IMEI-кодов в карточках товаров на сайтах — чтобы покупатель мог заранее проверить статус смартфона по IMEI ещё до покупки.

Верификация — обязательна, но несложна

Чиновники подчеркивают: новые правила не ставят целью ограничение бизнеса или запрет на импорт устройств. Изменения касаются только подтверждения подлинности смартфонов и призваны бороться с нелегальным рынком.

«Бизнес может продолжать продажи, если устройства верифицированы. Мы рекомендуем покупателям проверять IMEI перед покупкой. Основная цель — “обелить” рынок и защитить потребителей», — сообщили в МЦРИАП.

Что будет после 24 мая

Устройства, ввезённые после 24 марта и не прошедшие верификацию, могут быть ограничены в работе .

До 24 мая продавцы могут успеть верифицировать продукцию, хранящуюся на складах.

После 25 мая ограничения на связь начнут действовать, но сайт для проверки и верификации продолжит работу.

«Мы не запрещаем ввоз и не ограничиваем продажу. Требуется лишь подтвердить происхождение устройства. Верификация бесплатна и проста», — заявили в министерстве.

Что такое IMEI и как его проверить

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный код, который присваивается каждому мобильному устройству. Он нужен:

для идентификации телефона в сети;

для блокировки устройства в случае кражи;

для проверки подлинности и правомерности использования.

Проверка IMEI в Казахстане

Сделать это можно через официальный сайт: imei.rfs.gov.kz. На портале доступны следующие функции:

Проверка устройства по IMEI;

Проверка, сколько номеров зарегистрировано на ваш ИИН;

Определение количества номеров, зарегистрированных на конкретный IMEI.

Важно: при проверке учитываются только первые 14 цифр IMEI.

Как узнать свой IMEI: