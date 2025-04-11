Телефон может перестать работать: что нужно знать казахстанцам о новой системе IMEI в Казахстане

С 24 марта 2025 года в Казахстане начали действовать новые правила регистрации мобильных устройств. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) подробно разъяснило, как работает новая система и что грозит владельцам «непроверенных» телефонов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Смартфоны теперь классифицируются по трем категориям:
Белый список — устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных. Они могут полноценно использоваться в сетях сотовой связи.
Серый список — смартфоны, подлежащие дополнительной проверке. Их временно допускают к работе на срок до 30 дней.
Черный список — аппараты с некорректным или поддельным IMEI. Такие устройства полностью блокируются для использования в сотовой сети, и их владельцы не смогут звонить или пользоваться мобильным интернетом.
Владельцам «черных» смартфонов предоставили возможность пройти верификацию до 24 мая 2025 года. После этой даты доступ к связи будет безвозвратно отключён.
Редакция Tengrinews.kz обратилась в МЦРИАП с вопросом: как покупателю проверить смартфон до оплаты, особенно при покупке через маркетплейсы?
В министерстве пояснили:
При покупке телефона через казахстанские маркетплейсы покупатель взаимодействует с отечественным продавцом, который обязан самостоятельно пройти процедуру верификации устройства.
Сейчас рассматривается возможность размещения IMEI-кодов в карточках товаров на сайтах — чтобы покупатель мог заранее проверить статус смартфона по IMEI ещё до покупки.
Чиновники подчеркивают: новые правила не ставят целью ограничение бизнеса или запрет на импорт устройств. Изменения касаются только подтверждения подлинности смартфонов и призваны бороться с нелегальным рынком.
«Бизнес может продолжать продажи, если устройства верифицированы. Мы рекомендуем покупателям проверять IMEI перед покупкой. Основная цель — “обелить” рынок и защитить потребителей», — сообщили в МЦРИАП.
Устройства, ввезённые после 24 марта и не прошедшие верификацию, могут быть ограничены в работе.
До 24 мая продавцы могут успеть верифицировать продукцию, хранящуюся на складах.
После 25 мая ограничения на связь начнут действовать, но сайт для проверки и верификации продолжит работу.
«Мы не запрещаем ввоз и не ограничиваем продажу. Требуется лишь подтвердить происхождение устройства. Верификация бесплатна и проста», — заявили в министерстве.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный код, который присваивается каждому мобильному устройству. Он нужен:
для идентификации телефона в сети;
для блокировки устройства в случае кражи;
для проверки подлинности и правомерности использования.
Сделать это можно через официальный сайт: imei.rfs.gov.kz. На портале доступны следующие функции:
Проверка устройства по IMEI;
Проверка, сколько номеров зарегистрировано на ваш ИИН;
Определение количества номеров, зарегистрированных на конкретный IMEI.
Важно: при проверке учитываются только первые 14 цифр IMEI.
Набрать на телефоне команду *#06#;
Зайти в настройки телефона:
Android: Настройки → О телефоне → IMEI;
iPhone: Настройки → Основные → Об этом устройстве → IMEI;
Посмотреть на коробке или в гарантийном талоне;
Если телефон с разборным аккумулятором — под батареей.
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