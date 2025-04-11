Маленький герой: трехлетний житель Атырау получил благодарность от Президента РК

Трехлетний житель Атырау Динмухаммед Жумажан стал настоящим символом доброты и сознательности. За искреннюю заботу об окружающей среде мальчик получил письмо со словами благодарности от президента Республики Казахстан, а также памятные подарки, сообщает Lada.kz

Фото пресс-службы акимата Атырауской области

Трогательная история началась с короткого видео, на котором малыш убирает мусор после праздника Ораза айт в одном из микрорайонов города. Ролик быстро стал вирусным в социальных сетях, вызвав волну положительных эмоций и восхищения.

Личное признание от руководства области

10 апреля аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с юным героем и его родителями. Во время встречи он выразил слова признательности семье за воспитание сына и отметил значимость его поступка:

«Иногда одно действие говорит громче многих слов. Несмотря на юный возраст, поступок Динмухаммеда тронул всех нас. Это напоминание каждому: чистота начинается с нас самих», — подчеркнул Шапкенов.

Он вручил семье письмо от главы Администрации Президента РК Айбека Дадебая, в котором переданы слова благодарности от имени главы государства.

Поддержка на уровне семьи и общества

Отец Динмухаммеда, Ержан Хайрушев, рассказал, что видео снял случайный прохожий. Семья не ожидала, что поступок мальчика вызовет такой широкий общественный отклик.

«Мы всегда стараемся прививать детям любовь к чистоте, участвуем в субботниках всей семьей. Для нас это обычная часть жизни», — отметил он.

Символ перемен

В завершение встречи аким области вручил Динмухаммеду памятные подарки и поблагодарил родителей за достойное воспитание сына. Этот случай стал ярким примером того, как даже маленький поступок способен вдохновить общество на большие перемены.