Маленький герой: трехлетний житель Атырау получил благодарность от Президента РК

Трехлетний житель Атырау Динмухаммед Жумажан стал настоящим символом доброты и сознательности. За искреннюю заботу об окружающей среде мальчик получил письмо со словами благодарности от президента Республики Казахстан, а также памятные подарки, сообщает Lada.kz
Трогательная история началась с короткого видео, на котором малыш убирает мусор после праздника Ораза айт в одном из микрорайонов города. Ролик быстро стал вирусным в социальных сетях, вызвав волну положительных эмоций и восхищения.
10 апреля аким Атырауской области Серик Шапкенов встретился с юным героем и его родителями. Во время встречи он выразил слова признательности семье за воспитание сына и отметил значимость его поступка:
«Иногда одно действие говорит громче многих слов. Несмотря на юный возраст, поступок Динмухаммеда тронул всех нас. Это напоминание каждому: чистота начинается с нас самих», — подчеркнул Шапкенов.
Он вручил семье письмо от главы Администрации Президента РК Айбека Дадебая, в котором переданы слова благодарности от имени главы государства.
Отец Динмухаммеда, Ержан Хайрушев, рассказал, что видео снял случайный прохожий. Семья не ожидала, что поступок мальчика вызовет такой широкий общественный отклик.
«Мы всегда стараемся прививать детям любовь к чистоте, участвуем в субботниках всей семьей. Для нас это обычная часть жизни», — отметил он.
В завершение встречи аким области вручил Динмухаммеду памятные подарки и поблагодарил родителей за достойное воспитание сына. Этот случай стал ярким примером того, как даже маленький поступок способен вдохновить общество на большие перемены.
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