Почему застройщики диктуют цены в Казахстане: рынок без конкуренции

С 2026 года строительные компании в Казахстане начнут уплачивать НДС, что может повлиять на стоимость жилья. Однако, как считает эксперт Эльдар Шамсутдинов, даже с учетом новых налоговых норм сдержать цены удастся лишь частично. Причины – в низкой конкуренции на рынке и возможном картельном сговоре, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Принятие нового Налогового кодекса сулит серьезные изменения в сфере строительства. Одно из ключевых новшеств – обязанность застройщиков платить налог на добавленную стоимость (НДС) начиная с 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин пояснил, что это решение направлено на борьбу с теневой экономикой, в которой строительный сектор занимает заметное место. По официальной статистике:
ВВП Казахстана в 2023 году составил 135 трлн тенге;
Объем теневой экономики – 17,5% или порядка 20 трлн тенге;
В топ-5 отраслей с высоким уровнем тенизации входят: торговля, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и образование.
По словам чиновников, введение НДС приведет к удорожанию жилья, однако насколько значительным окажется рост – пока неясно.
Эксперт Эльдар Шамсутдинов подчеркивает, что резкий рост цен на недвижимость за последние два десятилетия связан не столько с подорожанием стройматериалов, сколько с другими факторами:
Урбанизация – рост численности городского населения повышает спрос;
Устойчивый потребительский интерес – жилье остается привлекательным инструментом вложений;
Льготная ипотека – поддерживает доступность покупки и привлекает серый капитал;
Отсутствие фискального контроля – застройщики на протяжении 20 лет освобождались от НДС и не всегда демонстрировали реальную финансовую отчетность.
Эксперт также добавляет, что многие строительные компании пользовались государственной поддержкой:
Получали землю по заниженным ценам;
Получали доступ к городской инфраструктуре;
При этом не снижали цены для конечного покупателя.
Еще один фактор, влияющий на стоимость жилья, по мнению Шамсутдинова, – это структура самого рынка. В частности:
Низкий уровень конкуренции;
Высокий порог входа для новых игроков;
Вероятность картельного сговора – крупные компании могут согласованно держать высокие цены.
Это создает искусственный дефицит и препятствует формированию рыночного ценообразования.
Сдерживание цен на жилье – сложная задача, но в распоряжении государства есть ряд инструментов:
Регулирование условий ипотечных программ – ограничение или стимулирование доступности кредитов;
Контроль за распределением земельных участков – исключение спекулятивной практики;
Субсидирование строительства – особенно в регионах с дефицитом жилья;
Планирование городской застройки – балансировка спроса и предложения;
Развитие регионального строительства – снижение нагрузки на мегаполисы.
Шамсутдинов подчеркивает: если государство будет развивать строительство за пределами крупных городов и грамотно планировать новые проекты, это поможет снизить давление на цены в крупных агломерациях.
Ипотека остается главным фактором поддержки спроса на первичном рынке жилья. По мнению эксперта:
Пока сохраняется доступная льготная ипотека – спрос останется высоким;
В случае изменения налоговой политики или ограничения программ кредитования – возможен спад спроса и корректировка цен.
Рост цен на жилье в Казахстане – это результат комплексных факторов, включая спрос, особенности налоговой политики и рыночную структуру. Введение НДС может стать катализатором новых изменений, но без системного подхода, включающего развитие регионов, контроль застройщиков и управление ипотекой, ожидать существенного снижения цен не стоит.
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