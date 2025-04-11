Можно ли легально не платить налог в Казахстане

Обладатели недвижимости и автомобилей в Казахстане обязаны регулярно платить налоги. Многие задумываются: можно ли легально уклониться от этого? Ответ однозначен — в большинстве случаев нет. Попытки игнорировать обязательства перед государством могут обернуться серьезными проблемами. Разбираемся, что грозит неплательщикам и есть ли законные исключения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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Какие налоги платят владельцы имущества

Все казахстанцы, на чьем балансе числится недвижимость или транспортное средство, обязаны уплачивать соответствующие налоги. Это правило действует на постоянной основе и не зависит от того, используется ли имущество или простаивает.

Что будет, если не платить

Процедура взыскания налоговой задолженности в Казахстане четко регламентирована:

Первое напоминание

При возникновении долга налоговые органы уведомляют гражданина и дают 30 дней на добровольное погашение задолженности. Налоговый приказ

Если задолженность превышает 1 месячный расчетный показатель (МРП) — в 2025 году это 3 932 тенге, — налоговики формируют налоговый приказ. У должника есть 5 дней, чтобы уплатить долг. Принудительное взыскание

По истечении срока налоговый приказ передают судебным исполнителям. Далее применяются меры принудительного характера: арест банковских счетов;

блокировка или арест имущества;

запрет на выезд из страны, если сумма долга превышает 40 МРП (157 280 тенге). Дополнительные расходы

Помимо уплаты самой задолженности, гражданин обязан компенсировать работу судебного исполнителя — до 25% от суммы долга.

Есть ли легальные способы не платить?

Законных оснований для полного освобождения от налога крайне мало. К примеру, это может касаться:

льготных категорий граждан (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи) — для них предусмотрены частичные или полные налоговые послабления;

временных приостановок действия налогов в особых ситуациях (например, стихийные бедствия, чрезвычайное положение).

Но такие случаи строго регламентированы и требуют документального подтверждения.

Как избежать лишних расходов при просрочке

Даже если вы допустили просрочку, можно минимизировать потери. В Казахстане работает цифровой судебный исполнитель — сервис, который позволяет быстро и без участия «живого» специалиста закрыть задолженность, избежав дополнительных процентов и комиссий.

Готовятся новые изменения: налог на роскошь

Отдельно стоит отметить, что власти рассматривают введение налога на роскошь. В его зону действия могут попасть:

дорогие автомобили и элитная недвижимость;

алкогольная и табачная продукция;

предметы роскоши.

Подробности обсуждаются, но очевидно, что налоговая нагрузка на обеспеченные слои населения возрастет.

Вывод: платить — проще и дешевле

Попытка избежать налогов в Казахстане — путь к большим проблемам. Гораздо разумнее следить за сроками и при необходимости пользоваться цифровыми сервисами. Это сэкономит и деньги, и нервы.