Не бедные, а богатые: кто из казахстанцев больше всех задолжал банкам

В стране более 8,6 миллиона заемщиков, и наибольшая доля долга сконцентрирована не у малоимущих. Об этом в разговоре с LS рассказал старший аналитик департамента консалтинговых услуг AERC Ерасыл Серікбай, сообщает Lada.kz

Фото: lsm.kz

Вопрос закредитованности казахстанцев давно вызывает общественное беспокойство. Однако, по мнению экспертов, картина не столь однозначна: основной долг перед банками приходится не на уязвимые слои населения, а на более обеспеченных граждан.

Масштабы потребительского кредитования

По данным Национального банка, большая часть кредитного портфеля физлиц приходится на:

потребительские кредиты,

ипотечные займы,

ссуды на прочие цели.

Потребительское кредитование занимает 39,2% от общего объема банковских займов, что подчеркивает его ключевую роль в экономике страны. По словам Серікбая, это отражает значимость частного спроса как драйвера экономической активности в условиях слабого государственного стимулирования.

Кто берет кредиты — и кто должен больше всех?

По данным Государственного кредитного бюро на начало 2025 года:

Общее количество заемщиков — 8,6 миллиона человек .

53% заемщиков имеют задолженность менее 1 млн тенге , что составляет лишь 7% от общей суммы кредитов.

93% кредитного долга сконцентрированы у более обеспеченных граждан, оформивших крупные займы.

Таким образом, общая долговая нагрузка на макроуровне считается умеренной. Однако на микроуровне наблюдаются риски локального характера, особенно в уязвимых группах населения.

Кто наиболее уязвим перед долгами

По словам аналитика AERC, к наиболее подверженным долговой нагрузке категориям относятся:

Многодетные семьи в сельской местности — ограниченные доходы и высокая восприимчивость к финансовым рискам.

Молодежь (25–34 года) — частое оформление займов на обучение, свадьбы, поездки при нестабильных доходах.

Малодоходные домохозяйства — заем на базовые нужды, отсутствие "финансовой подушки".

Женщины (особенно матери-одиночки и безработные) — высокая активность в управлении семейным бюджетом, риски долговой спирали.

Ключевыми факторами уязвимости остаются низкий уровень финансовой грамотности, популярность необеспеченных кредитов и ограниченный доступ к банкам.

Есть ли риски для экономики?

Аналитик Алмат Оракбай из Ассоциации финансистов Казахстана уверен: на фоне других стран ситуация в Казахстане не критична. Вот его аргументы:

Соотношение долга домохозяйств к ВВП — 15,2% , что значительно ниже, чем в России (20,4%), Армении (30,8%), Грузии (36,9%).

Коэффициент платежа к доходу — всего 4% (в Норвегии — 21,1%, в США — 11,3%).

Просрочка по кредитам в начале 2025 года — 2,9% , что приемлемо.

Депозиты превышают обязательства населения на 1,9 трлн тенге (или 9%).

Также действует механизм КДН (коэффициент долговой нагрузки): ежемесячные выплаты по займам не могут превышать 50% дохода заемщика. Высокий процент отказов по заявкам (71% в 2024 году) указывает на строгость отбора.

Закредитованность — не только цифры, но и последствия

Хотя в целом ситуация стабильна, Оракбай подчеркивает: риски все же есть. Высокий уровень долгов может привести к:

снижению потребления,

росту просрочек,

ухудшению качества банковских портфелей,

увеличению расходов на провизии и снижению прибыли банков.

Что делать дальше

Эксперты сходятся во мнении, что дальнейшее развитие ситуации требует:

повышения финансовой грамотности,

ужесточения регулирования микрофинансового сектора,

создания эффективных механизмов реструктуризации долгов.

Также необходимо учитывать региональные различия: по данным Бюро нацстатистики, в IV квартале 2024 года доля расходов на погашение долгов составила:

3,2% в Алматы ,

8,9% в Астане ,

11,1% в Карагандинской области ,

16% в области Ұлытау.

При этом медианная зарплата составляет 308 717 тенге, чего в среднем хватает для обслуживания текущей долговой нагрузки. Однако усредненные цифры могут не отражать положение малоимущих слоев.

Вывод

Закредитованность населения в Казахстане — это многогранная проблема, требующая тонкого баланса между доступностью финансовых услуг и устойчивостью финансовой системы. Сегодня риски чрезмерной долговой нагрузки на макроуровне не угрожают стабильности, однако на индивидуальном уровне остаются социальные и финансовые вызовы, особенно среди уязвимых групп.