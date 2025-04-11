Госзакупки за откат в 74 миллиона: в Шымкенте суд вынес приговор полицейскому

В Шымкенте вынесен приговор по громкому уголовному делу о коррупции в полиции. Среди фигурантов оказался начальник управления финансового обеспечения департамента полиции города. Как сообщил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента, сообщает Lada.kz
На скамье подсудимых оказались четверо: трое сотрудников департамента полиции и директор частной компании (ТОО). По данным следствия, начальник управления финансового обеспечения вступил в сговор с директором ТОО. Он пообещал обеспечить победу в тендере на государственные закупки, запросив за свои «услуги» 74 млн тенге.
После того как ТОО действительно выиграло конкурс и получило оплату на сумму 370 млн тенге, директор перевел указанную сумму — 74 млн тенге — чиновнику полиции.
Кроме основного эпизода, судом были установлены следующие нарушения:
Главный специалист департамента полиции составил фиктивный договор о госзакупках от имени ТОО, зная о нарушении процедуры. Контракт был заключён по методу «из одного источника» на крупную сумму — 370 млн тенге.
Начальник одного из отделов полиции халатно отнёсся к проверке закупленных товаров, приняв продукцию, не соответствующую технической документации.
Вину фигурантов подтвердили:
признательные показания (частично или полностью);
свидетельства очевидцев;
заключения экспертиз;
видеоматериалы и вещественные доказательства.
Прокуратура настаивала на переквалификации действий главных фигурантов как мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.
Защита настаивала на оправдании, ссылаясь на отсутствие состава преступления.
Потерпевшая сторона сообщила, что ущерб был полностью возмещён.
Суд учёл ряд обстоятельств:
частичное признание вины;
раскаяние;
наличие малолетних детей;
отягчающее обстоятельство — нарушение присяги.
полное признание вины;
активное сотрудничество со следствием;
добровольное возмещение ущерба;
наличие малолетних детей;
отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд вынес следующие наказания:
Начальник управления финансового обеспечения:
6 лет 8 месяцев лишения свободы,
пожизненный запрет на работу в госслужбе,
лишение специального звания.
Главный специалист полиции:
2 года лишения свободы,
пожизненный запрет на работу в госслужбе,
лишение звания.
Директор ТОО:
5 лет лишения свободы условно,
5-летний запрет на руководящие посты в бизнесе.
Начальник отдела полиции:
2 года ограничения свободы,
пожизненный запрет на госслужбу,
лишение звания.
О громком коррупционном деле стало известно в сентябре 2024 года. Тогда в Сети появилась информация о подозрениях в хищении 370 млн тенге со стороны высокопоставленного полицейского и его подчинённых. МВД подтвердило факт возбуждения уголовного дела, а по поручению министра началась служебная проверка.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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