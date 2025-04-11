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11.04.2025, 11:10

Госзакупки за откат в 74 миллиона: в Шымкенте суд вынес приговор полицейскому

Новости Казахстана 0 311

В Шымкенте вынесен приговор по громкому уголовному делу о коррупции в полиции. Среди фигурантов оказался начальник управления финансового обеспечения департамента полиции города. Как сообщил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента, сообщает Lada.kz 

Фото: freepik
Фото: freepik

На скамье подсудимых оказались четверо: трое сотрудников департамента полиции и директор частной компании (ТОО). По данным следствия, начальник управления финансового обеспечения вступил в сговор с директором ТОО. Он пообещал обеспечить победу в тендере на государственные закупки, запросив за свои «услуги» 74 млн тенге.

После того как ТОО действительно выиграло конкурс и получило оплату на сумму 370 млн тенге, директор перевел указанную сумму — 74 млн тенге — чиновнику полиции.

Другие фигуранты: злоупотребление, халатность и подделка

Кроме основного эпизода, судом были установлены следующие нарушения:

  • Главный специалист департамента полиции составил фиктивный договор о госзакупках от имени ТОО, зная о нарушении процедуры. Контракт был заключён по методу «из одного источника» на крупную сумму — 370 млн тенге.

  • Начальник одного из отделов полиции халатно отнёсся к проверке закупленных товаров, приняв продукцию, не соответствующую технической документации.

Доказательства и позиция сторон

Вину фигурантов подтвердили:

  • признательные показания (частично или полностью);

  • свидетельства очевидцев;

  • заключения экспертиз;

  • видеоматериалы и вещественные доказательства.

Прокуратура настаивала на переквалификации действий главных фигурантов как мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.
Защита настаивала на оправдании, ссылаясь на отсутствие состава преступления.
Потерпевшая сторона сообщила, что ущерб был полностью возмещён.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства

Суд учёл ряд обстоятельств:

В отношении сотрудников полиции:

  • частичное признание вины;

  • раскаяние;

  • наличие малолетних детей;

  • отягчающее обстоятельство — нарушение присяги.

В отношении директора ТОО:

  • полное признание вины;

  • активное сотрудничество со следствием;

  • добровольное возмещение ущерба;

  • наличие малолетних детей;

  • отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор

Суд вынес следующие наказания:

  • Начальник управления финансового обеспечения:

    • 6 лет 8 месяцев лишения свободы,

    • пожизненный запрет на работу в госслужбе,

    • лишение специального звания.

  • Главный специалист полиции:

    • 2 года лишения свободы,

    • пожизненный запрет на работу в госслужбе,

    • лишение звания.

  • Директор ТОО:

    • 5 лет лишения свободы условно,

    • 5-летний запрет на руководящие посты в бизнесе.

  • Начальник отдела полиции:

    • 2 года ограничения свободы,

    • пожизненный запрет на госслужбу,

    • лишение звания.

История дела

О громком коррупционном деле стало известно в сентябре 2024 года. Тогда в Сети появилась информация о подозрениях в хищении 370 млн тенге со стороны высокопоставленного полицейского и его подчинённых. МВД подтвердило факт возбуждения уголовного дела, а по поручению министра началась служебная проверка.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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