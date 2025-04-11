Госзакупки за откат в 74 миллиона: в Шымкенте суд вынес приговор полицейскому

В Шымкенте вынесен приговор по громкому уголовному делу о коррупции в полиции. Среди фигурантов оказался начальник управления финансового обеспечения департамента полиции города. Как сообщил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента, сообщает Lada.kz

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На скамье подсудимых оказались четверо: трое сотрудников департамента полиции и директор частной компании (ТОО). По данным следствия, начальник управления финансового обеспечения вступил в сговор с директором ТОО. Он пообещал обеспечить победу в тендере на государственные закупки, запросив за свои «услуги» 74 млн тенге.

После того как ТОО действительно выиграло конкурс и получило оплату на сумму 370 млн тенге, директор перевел указанную сумму — 74 млн тенге — чиновнику полиции.

Другие фигуранты: злоупотребление, халатность и подделка

Кроме основного эпизода, судом были установлены следующие нарушения:

Главный специалист департамента полиции составил фиктивный договор о госзакупках от имени ТОО, зная о нарушении процедуры. Контракт был заключён по методу «из одного источника» на крупную сумму — 370 млн тенге .

Начальник одного из отделов полиции халатно отнёсся к проверке закупленных товаров, приняв продукцию, не соответствующую технической документации.

Доказательства и позиция сторон

Вину фигурантов подтвердили:

признательные показания (частично или полностью);

свидетельства очевидцев;

заключения экспертиз;

видеоматериалы и вещественные доказательства.

Прокуратура настаивала на переквалификации действий главных фигурантов как мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

Защита настаивала на оправдании, ссылаясь на отсутствие состава преступления.

Потерпевшая сторона сообщила, что ущерб был полностью возмещён.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства

Суд учёл ряд обстоятельств:

В отношении сотрудников полиции:

частичное признание вины;

раскаяние;

наличие малолетних детей;

отягчающее обстоятельство — нарушение присяги.

В отношении директора ТОО:

полное признание вины;

активное сотрудничество со следствием;

добровольное возмещение ущерба;

наличие малолетних детей;

отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговор

Суд вынес следующие наказания:

Начальник управления финансового обеспечения : 6 лет 8 месяцев лишения свободы, пожизненный запрет на работу в госслужбе, лишение специального звания.

Главный специалист полиции : 2 года лишения свободы, пожизненный запрет на работу в госслужбе, лишение звания.

Директор ТОО : 5 лет лишения свободы условно, 5-летний запрет на руководящие посты в бизнесе.

Начальник отдела полиции : 2 года ограничения свободы, пожизненный запрет на госслужбу, лишение звания.



История дела

О громком коррупционном деле стало известно в сентябре 2024 года. Тогда в Сети появилась информация о подозрениях в хищении 370 млн тенге со стороны высокопоставленного полицейского и его подчинённых. МВД подтвердило факт возбуждения уголовного дела, а по поручению министра началась служебная проверка.

Приговор пока не вступил в законную силу.