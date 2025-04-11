Сезонная подработка: лучшие вакансии для казахстанцев этим летом

Лето — идеальное время не только для отдыха, но и для заработка. Сезонная работа позволяет совместить приятное с полезным: пополнить бюджет, получить опыт и даже насладиться морскими пейзажами. Вакансии доступны как внутри страны, так и за рубежом — в Польше, России, Норвегии и других странах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

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Вакансии в Польше: стабильный доход и жильё

Польша остаётся одним из наиболее популярных направлений для трудоустройства среди казахстанцев. Здесь предлагают:

Завод по переработке мяса птицы DROP (Кемпно) Работа без опыта Зарплата: от $1 000 до $1 200 Бесплатное жильё, коммунальные — 200 злотых

Склад EC Błonie (Блоне) Вакансии для мужчин, женщин и семей Работа с товаром: погрузка и разгрузка Зарплата: $900–1 100 Жильё предоставляется (оплачивается отдельно)

Завод DROP (Остшешув) Производство паштетов Без опыта и знания языка Зарплата: от $900 до $1 000 Бесплатное жильё



Также доступны позиции на упаковке товаров известных брендов — Gillette, LEGO, Procter & Gamble. Заработная плата — $900–1 000, проживание бесплатное.

Работы у моря: совмещаем отдых и доход

Сезонная работа на побережье — отличная возможность насладиться природой и при этом заработать. Варианты есть как в Казахстане, так и за рубежом:

Казахстан: побережье Каспия

Садовник — уход за зелёными насаждениями и оранжереями

Разнорабочие на складах брендовой одежды Зарплата: 1,85–1,95 млн тенге Также требуются водители вилочных погрузчиков



Норвегия, Тромсё

Работа на ферме по сбору микрозелени Доход: от 1,4 млн тенге в месяц Живописные пейзажи и экологичная среда



Также сезонная занятость востребована в фермерских хозяйствах Исландии и других скандинавских странах.

Сезонная занятость в России: юг зовёт

Курортные города России, такие как Сочи, Анапа, Геленджик и другие, активно ищут сезонных сотрудников в сфере туризма и услуг.

Пример вакансии:

Фотограф на яхте (Сочи) Мини-фотосессии для туристов Доход в сезон: около 150 000 рублей (свыше 900 000 тенге)



Найти такие вакансии можно через международные платформы: Workaway и HelpStay.

Работа в Казахстане: вакансии на любой вкус

На родине тоже есть возможности для летнего заработка. Особенно активно предлагаются вакансии для студентов и молодежи.

По городам:

Караганда : подработка с гибким графиком, зарплата — около 100 000 тенге

Алматы : востребованы хостес и бариста

Астана: работа в KFC с оплатой от 120 000 тенге

Вакансии с более высокой оплатой:

Менеджеры по продажам (Актау) — от 300 000 до 500 000 тенге

Стажёры в Air Astana — департамент наземного обслуживания

Курьеры и логистика — доход до 511 000 тенге в месяц

Найти предложения можно на сайтах qyzmet.kz и Jooble.

Как не попасться на удочку мошенников

Работая за границей или в другом регионе, важно соблюдать меры предосторожности:

Никогда не отправляйте предоплату за вакансию или жильё

Проверяйте работодателя — читайте отзывы

Подписывайте официальный договор, даже если работа временная

Уточняйте все условия: жильё, график, страховку, медосмотр

Какие навыки пригодятся

Чтобы успешно трудоустроиться на лето, важно обладать следующими качествами: