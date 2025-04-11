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11.04.2025, 11:40

Сезонная подработка: лучшие вакансии для казахстанцев этим летом

Новости Казахстана 0 362

Лето — идеальное время не только для отдыха, но и для заработка. Сезонная работа позволяет совместить приятное с полезным: пополнить бюджет, получить опыт и даже насладиться морскими пейзажами. Вакансии доступны как внутри страны, так и за рубежом — в Польше, России, Норвегии и других странах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Вакансии в Польше: стабильный доход и жильё

Польша остаётся одним из наиболее популярных направлений для трудоустройства среди казахстанцев. Здесь предлагают:

  • Завод по переработке мяса птицы DROP (Кемпно)

    • Работа без опыта

    • Зарплата: от $1 000 до $1 200

    • Бесплатное жильё, коммунальные — 200 злотых

  • Склад EC Błonie (Блоне)

    • Вакансии для мужчин, женщин и семей

    • Работа с товаром: погрузка и разгрузка

    • Зарплата: $900–1 100

    • Жильё предоставляется (оплачивается отдельно)

  • Завод DROP (Остшешув)

    • Производство паштетов

    • Без опыта и знания языка

    • Зарплата: от $900 до $1 000

    • Бесплатное жильё

Также доступны позиции на упаковке товаров известных брендов — Gillette, LEGO, Procter & Gamble. Заработная плата — $900–1 000, проживание бесплатное.

Работы у моря: совмещаем отдых и доход

Сезонная работа на побережье — отличная возможность насладиться природой и при этом заработать. Варианты есть как в Казахстане, так и за рубежом:

Казахстан: побережье Каспия

  • Садовник — уход за зелёными насаждениями и оранжереями

  • Разнорабочие на складах брендовой одежды

    • Зарплата: 1,85–1,95 млн тенге

    • Также требуются водители вилочных погрузчиков

Норвегия, Тромсё

  • Работа на ферме по сбору микрозелени

    • Доход: от 1,4 млн тенге в месяц

    • Живописные пейзажи и экологичная среда

Также сезонная занятость востребована в фермерских хозяйствах Исландии и других скандинавских странах.

Сезонная занятость в России: юг зовёт

Курортные города России, такие как Сочи, Анапа, Геленджик и другие, активно ищут сезонных сотрудников в сфере туризма и услуг.

Пример вакансии:

  • Фотограф на яхте (Сочи)

    • Мини-фотосессии для туристов

    • Доход в сезон: около 150 000 рублей (свыше 900 000 тенге)

Найти такие вакансии можно через международные платформы: Workaway и HelpStay.

Работа в Казахстане: вакансии на любой вкус

На родине тоже есть возможности для летнего заработка. Особенно активно предлагаются вакансии для студентов и молодежи.

По городам:

  • Караганда: подработка с гибким графиком, зарплата — около 100 000 тенге

  • Алматы: востребованы хостес и бариста

  • Астана: работа в KFC с оплатой от 120 000 тенге

Вакансии с более высокой оплатой:

  • Менеджеры по продажам (Актау) — от 300 000 до 500 000 тенге

  • Стажёры в Air Astana — департамент наземного обслуживания

  • Курьеры и логистика — доход до 511 000 тенге в месяц

Найти предложения можно на сайтах qyzmet.kz и Jooble.

Как не попасться на удочку мошенников

Работая за границей или в другом регионе, важно соблюдать меры предосторожности:

  • Никогда не отправляйте предоплату за вакансию или жильё

  • Проверяйте работодателя — читайте отзывы

  • Подписывайте официальный договор, даже если работа временная

  • Уточняйте все условия: жильё, график, страховку, медосмотр

Какие навыки пригодятся

Чтобы успешно трудоустроиться на лето, важно обладать следующими качествами:

  • Коммуникабельность — полезна в сфере обслуживания

  • Знание языков — откроет путь к зарубежным вакансиям

  • Физическая выносливость — для склада или стройки

  • Творческий подход — для туризма, фотоуслуг, анимации

  • Медицинская книжка — обязательна при работе с детьми или в кафе

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Какой позор нашим правителям страны.
11.04.2025, 09:35
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