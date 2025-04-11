Сезонная подработка: лучшие вакансии для казахстанцев этим летом

Лето — идеальное время не только для отдыха, но и для заработка. Сезонная работа позволяет совместить приятное с полезным: пополнить бюджет, получить опыт и даже насладиться морскими пейзажами. Вакансии доступны как внутри страны, так и за рубежом — в Польше, России, Норвегии и других странах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Польша остаётся одним из наиболее популярных направлений для трудоустройства среди казахстанцев. Здесь предлагают:
Завод по переработке мяса птицы DROP (Кемпно)
Работа без опыта
Зарплата: от $1 000 до $1 200
Бесплатное жильё, коммунальные — 200 злотых
Склад EC Błonie (Блоне)
Вакансии для мужчин, женщин и семей
Работа с товаром: погрузка и разгрузка
Зарплата: $900–1 100
Жильё предоставляется (оплачивается отдельно)
Завод DROP (Остшешув)
Производство паштетов
Без опыта и знания языка
Зарплата: от $900 до $1 000
Бесплатное жильё
Также доступны позиции на упаковке товаров известных брендов — Gillette, LEGO, Procter & Gamble. Заработная плата — $900–1 000, проживание бесплатное.
Сезонная работа на побережье — отличная возможность насладиться природой и при этом заработать. Варианты есть как в Казахстане, так и за рубежом:
Садовник — уход за зелёными насаждениями и оранжереями
Разнорабочие на складах брендовой одежды
Зарплата: 1,85–1,95 млн тенге
Также требуются водители вилочных погрузчиков
Работа на ферме по сбору микрозелени
Доход: от 1,4 млн тенге в месяц
Живописные пейзажи и экологичная среда
Также сезонная занятость востребована в фермерских хозяйствах Исландии и других скандинавских странах.
Курортные города России, такие как Сочи, Анапа, Геленджик и другие, активно ищут сезонных сотрудников в сфере туризма и услуг.
Фотограф на яхте (Сочи)
Мини-фотосессии для туристов
Доход в сезон: около 150 000 рублей (свыше 900 000 тенге)
Найти такие вакансии можно через международные платформы: Workaway и HelpStay.
На родине тоже есть возможности для летнего заработка. Особенно активно предлагаются вакансии для студентов и молодежи.
Караганда: подработка с гибким графиком, зарплата — около 100 000 тенге
Алматы: востребованы хостес и бариста
Астана: работа в KFC с оплатой от 120 000 тенге
Менеджеры по продажам (Актау) — от 300 000 до 500 000 тенге
Стажёры в Air Astana — департамент наземного обслуживания
Курьеры и логистика — доход до 511 000 тенге в месяц
Найти предложения можно на сайтах qyzmet.kz и Jooble.
Работая за границей или в другом регионе, важно соблюдать меры предосторожности:
Никогда не отправляйте предоплату за вакансию или жильё
Проверяйте работодателя — читайте отзывы
Подписывайте официальный договор, даже если работа временная
Уточняйте все условия: жильё, график, страховку, медосмотр
Чтобы успешно трудоустроиться на лето, важно обладать следующими качествами:
Коммуникабельность — полезна в сфере обслуживания
Знание языков — откроет путь к зарубежным вакансиям
Физическая выносливость — для склада или стройки
Творческий подход — для туризма, фотоуслуг, анимации
Медицинская книжка — обязательна при работе с детьми или в кафе
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