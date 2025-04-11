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11.04.2025, 12:13

Нацбанк озвучил решение по базовой ставке

Новости Казахстана 0 339

11 апреля 2025 года Национальный банк РК объявил о сохранении базовой ставки на прежнем уровне — 16,5 % годовых. Решение принято с учетом текущей экономической ситуации и внешнеэкономических рисков, сообщает сообщает Lada.kz

Фото: google.com
Фото: google.com

Решение регулятора

Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка постановил сохранить базовую ставку на уровне 16,5 % с симметричным коридором в пределах ±1 процентного пункта.

"С учетом баланса инфляционных факторов, текущей динамики инфляции, сохраняющихся проинфляционных рисков и высокой степени неопределенности во внешней среде, в настоящее время отсутствуют основания для снижения базовой ставки в рамках ближайших решений", — пояснили в пресс-службе регулятора.

Что такое базовая ставка и зачем она нужна

Базовая ставка — это ключевой инструмент денежно-кредитной политики. Она определяет, под какой процент Национальный банк выдает краткосрочные кредиты коммерческим банкам, а также принимает у них средства на депозиты.

Этот показатель оказывает влияние на стоимость кредитов для населения и бизнеса, а также на общий уровень инфляции в стране. Проще говоря, базовая ставка — это ориентир, на основе которого строится финансовая система: от процентных ставок по займам до привлекательности сбережений.

Размер базовой ставки определяется с учетом макроэкономических показателей и может изменяться в зависимости от целей — стимулирования экономического роста или сдерживания инфляции.

Влияет на экономику

Через изменение базовой ставки Нацбанк регулирует денежное обращение в стране:

  • Понижение ставки приводит к удешевлению кредитов и стимулирует деловую активность, поскольку бизнесу становится проще привлекать средства для инвестиций.

  • Повышение ставки сдерживает инфляцию за счет сокращения объема денег в экономике. Это делает кредиты менее доступными, но позволяет избежать перегрева экономики.

Таким образом, ставка — это инструмент баланса: между ростом экономики и контролем над инфляцией.

Влияние базовой ставки на курс тенге

Снижение базовой ставки может оказывать краткосрочное давление на курс тенге. Это связано с тем, что удешевление тенговых активов делает их менее привлекательными для инвесторов, и валютный рынок реагирует ослаблением курса.

Однако в среднесрочной перспективе положительные эффекты, такие как рост производства и стабилизация инфляции, могут способствовать укреплению национальной валюты.

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