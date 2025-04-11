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11.04.2025, 13:30

Halyk Bank снижает стоимость переводов на зарубежные карты

Новости Казахстана 0 327

Переводить деньги за границу стало выгоднее — Halyk Bank объявил об уменьшении комиссии на переводы за рубеж, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: Halyk Bank
Фото: Halyk Bank

С 14 апреля 2025 года клиенты Halyk Bank могут воспользоваться специальным предложением: комиссия за переводы на зарубежные банковские карты снижена с 3 до 2 долларов США. Об этом сообщает Finratings.kz со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Условия акции

Специальная акция будет действовать в течение ограниченного времени:

  • Срок действия: с 14 апреля по 1 сентября 2025 года;

  • Размер комиссии: 2 доллара США вместо прежних 3 долларов;

  • Куда можно перевести: на карты иностранных банков;

  • Как перевести: через мобильное приложение Halyk Bank.

Удобно и экономно

В Halyk Bank подчёркивают, что обновлённые условия сделают международные переводы не только более доступными, но и максимально простыми. Особенно это предложение оценят те, кто регулярно отправляет деньги своим близким или партнёрам за границу.

"Мы стремимся предложить клиентам комфортные и выгодные условия обслуживания. Снижение комиссии — это один из шагов к повышению доступности наших услуг," — заявили в пресс-службе банка.

Как воспользоваться предложением

Чтобы отправить деньги по сниженной комиссии, достаточно:

  1. Открыть мобильное приложение Halyk Bank;

  2. Перейти в раздел международных переводов;

  3. Ввести реквизиты получателя и сумму перевода;

  4. Завершить операцию — комиссия будет автоматически снижена до 2 долларов.

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